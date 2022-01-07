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【防疫優惠】華懋7大商場及中環街市推外賣優惠　消費滿$100送合共$100現金券

精明消費 16:50 2022/01/07

分享：

政府由今日（7日）起實施晚市禁堂食措施，華懋集團旗下7大商場及中環街市推出外賣優惠，與超過100間商戶推出外賣自取100%回贈。華懋將發出60,000張現金券，共投放300萬元推出相關優惠。

【華置3商場推「外賣美食雙重賞」 6點後買外賣$200可享75%回贈：按此

由1月11日起，凡於下午5時後在如心廣場及中環街市指定餐廳選擇外賣自取，以單一電子貨幣消費滿100元，即可獲贈50元購物現金券及50元餐飲現金券各乙張，盡享100%回贈優惠。由1月14日起，翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場及巴黎倫敦紐約戲院購物中心將會推出同樣優惠，優惠期至1月31日。

上述現金券適用於華懋旗下7大商場及中環街市指定之參與商戶，消費滿100元，即可使用50元現金券乙張，不可累積使用，名額有限，先到先得。

外賣平台折扣優惠

另外，顧客如透過外賣平台包括Openrice、Deliveroo及Foodpanda於中環街市指定商戶下單並選擇外賣自取或外賣送餐，即可享有折扣優惠。另外，由1月13日至1月26日期間，透過Openrice於中環街市內指定餐廳消費滿60元並輸入優惠碼「CM15」更可享額外15元折扣優惠，優惠名額有限，先到先得。

中環街市除了設有綫上下單平台，亦在手機應用程式中設有即時落單服務，包括I-O-N及Dining Ground內所有商戶如Citta、一喜、白蘭樹下及麥子等美酒佳餚應有盡有，部分商戶更提供限時快閃優惠及獨家外賣套餐。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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