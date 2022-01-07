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林希靈離巢專心做食品生意　年糕訂單超標　動員家人當包裝工（立即收看）

個人增值 20:00 2022/01/07

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「正義女神」林希靈去年除夕宣布離巢發展，在無綫工作近7年，希望可以出舒適區，早前剛好完約就決定離巢發展，專心發展食物品牌及運動生意。希靈去年與男友陳安立（Brian）投資6位數字開設「口張開」品牌，主打節慶食品，去年就推出新春糕點及中秋節月餅，而創業念頭竟與婆婆有關？

【林希靈投資靠做功課 慶幸未蝕過 買收息股潛力股平衡風險：按此

盼用賀年糕點　傳承家的感覺

農曆新年是中國人的大日子，不少家庭會全家總動員製作蘿蔔糕、芋頭糕、角仔等賀年食品應節。每年的大年初一都是希靈家中的大日子，表兄弟姊妹總會聚首一堂「食蘿蔔糕」。而這些蘿蔔糕就是出自婆婆之手，在新年前的三個星期，希靈的婆婆已經要開始刨蘿蔔、製作蘿蔔糕。自言廚藝欠佳的希靈，每年只會從旁觀察婆婆製作蘿蔔糕。由於香港人工作忙碌，家人之間甚少聯誼時間，希靈就希望透過這些賀年糕點將這種連繫、幸福的感覺傳承下去。

「口張開」的賀年糕點主打全人手做、無防腐劑及無添加，雖然成本較高，但希靈直言：「只要計得掂，我就會堅持。」因為她想做出婆婆蘿蔔糕的感覺及味道，屬於家的味道。「屋企不會有防腐劑、添加劑，不會不是人手做」。

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訂單超預期　動員家人當包裝工

食物品牌去年才成立，當初希靈預料只會賣出300多盒，豈料訂單數目出乎預料，比預期高出10倍，更要提早截單。由於訂單數目遠超預期，包裝人手嚴重不足，最後希靈找來全家的「退休兵團」充當包裝工人，由年廿五至年三十由早到晚都在趕工。

希靈也擔心家人會辛苦，但幸好家人也很開心：「他們每日六、七點就在工廠出現，在這件事之後，我將其視為家庭聚會（Family retreat），應該每一年都要發生，聚集所有的家庭成員。雖然不像旅行是悠哉遊哉的感覺，但是我覺得大家是很團結、齊心。」她更笑言今年家人已問她甚麼時候需要再幫忙。

希靈也沒有辜負家人的期望，去年只靠賀年糕點的生意已接近收支平衡，而中秋節的月餅生意銷情亦相當理想，賣出1萬盒，已經有盈餘。

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記者：曹佩鈞

場地提供：Glass Cube
髮型：Jackson Chui
化妝：Chloe Yu

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欄名 : 理財Star Talk

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