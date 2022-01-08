【健康增值】冬季假期後心情易低落　你有否患上季節性抑鬱症？

12月有冬至、平安夜、聖誕節、除夕及新年連續多個中西節慶，全城一片濃濃的節日氣氛，不過狂歡玩樂過之後，很多人在假期後也會感到沮喪、疲累，連工作動力及投入感都變低，這種情況是否正常？

假期後症候群非正式疾病

註冊輔導心理學家余鎮洋（Isaac）解釋，假期後症候群可稱之為我們常說的「Holiday Blues」或「Post Vacation Syndrome」，但並非正式情緒及精神病的一種，在心理學中使用的美國官方《精神疾病診斷與統計手冊》之中，沒有正式列入書中。一般泛指放假或周末後重回職場、學校而出現的一些情緒低落，通常只會維持數天，症狀自然會「自癒」。

余鎮洋補充：「這些症狀特別在放了長假、甚至去了旅行之後特別明顯，回到工作崗位後，感到精神不振、狀態差，容易疲倦勞累、渴睡，工作動力不足，經常回想放假的開心回憶及片段等，情緒會有失落、焦慮、壓力及緊張。只要重新適應後，很快就會回復正常狀態。」

患者不分男女、年齡，他認為大部分香港人工作未必以興趣及專長行先，工作壓力特別大之餘，本身對工作投入度及興趣低落，在推動力及應對壓力的能力不足時，更加會容易引起負面情緒。面臨考試的學生也承受很大壓力，在假期時處於備戰狀態，可能也會出現假期後症候群。

香港少有季節抑鬱

余鎮洋解說，季節性抑鬱症主要跟日照時間有關。「根據臨床經驗，其實在香港不算有很多人患有季節性抑鬱症，冬季時有約3至5%的病人會詢問，真實確診數目更少。香港四季不算分明，相對於遠離赤道的地方如歐美國家，冬天時夜長日短，天氣嚴寒又會下雪，令身體中的褪黑激素失衡，容易會進入憂鬱的思緒當中。」

至於如何區別一般心情或精神狀態不好，還是患上季節性抑鬱症和假期後症候群？「一般情況下，3至5天情況會消退好轉。如真的患上精神疾病，則會嚴重影響生活，如完全不想見人、不想繼續原有的興趣，不像平常的自己。不開心的程度，甚至不願起身下床、沒有生活動力、沒有胃口導致消瘦以及影響工作等，嚴重到令生理健康出現問題，干擾到日常生活。最嚴重是自我價值低及對自己有負面想法，甚至出現自殘的念頭。」

一般診斷需觀察兩個星期，如要判斷是否季節性抑鬱症，還要看看兩、三年來有否持續出現以上情況。如真的有需要，可尋求專業人士如心理學家、精神科醫生的幫助及進行適當的治療，幫助度過這些困難的情緒關口。

保持日常生活規律

首先是保持一定的生活規律，包括作息、戶外運動，讓身體釋放安多酚令情緒穩定。第二個方法是可做一些放鬆練習，抑鬱症患者在獨處時特別有負面想法及批判，晚上可進行4-7-8呼吸練習，呼吸頻率維持在吸氣4下、閉氣7下及呼氣8下，將身體負面感受，透過呼氣呼出體外。每晚也做6至10次，幫自己放鬆身心。練習靜觀也有幫助，不需用力推開負面想法，接納存在並讓它離開，善待自己，並留意自己身邊擁有的美好事物。

作者、責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：冬日假期後心情低落 是否患上季節性抑鬱症？】