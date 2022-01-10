【消費優惠】Mr. Steak 2人外賣自助餐7折　$398嘆5道菜任選14款美食

限聚令又再次收緊，雖然晚市禁堂食，但想在家也吃到美食，Mr. Steak Buffet à la minute現時推出自助餐外賣套餐，2人份套餐原價498元，7折優惠後售348元，即可在家嘆款中、西、日美饌。

2人套餐可在40款自助餐美食中自選14款美食，包括1份海鮮拼盤、2份精選中西湯、4份頭盤前菜、4份熱盤美食及4份精緻甜品，一共五道菜。顧客可選多款美食，例如安格斯燒牛肉、極黑牛壽喜燒、雪花蟹腳、藍青口、翡翠螺等。

另外餐廳亦有午市外賣自取優惠，四道菜包括1份精選中西湯、1份頭盤前菜、1份熱盤美食及1份甜品，只需78元。

▼ 點擊圖片放大

2人自助餐美食外賣供應時間：中午12時至晚上7時半 外賣自取午餐供應時間：中午12時至下午2時半（下單時間為早上11時半至下午2時） Mr. Steak Buffet à la minute 分店：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓 電話：2881 5757

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經