【職場調查】2022年港實際薪酬增長僅1.1%　亞太區加薪最多竟然係……

每年打工仔願望都是希望有人工加的機會，踏入2022年到底薪酬加幅有多少呢？人力資源管理顧問機構ECA International早前公布「薪酬趨勢調查報告」結果，香港僱員將在2022年會有大約3.2%的薪酬增長。

港實際薪酬增長1.2%

ECA International（ECA）最新公布「薪酬趨勢調查報告」指，香港2021年平均工資增長率為2.5%，預計2022年經濟復甦將達到更高水平，工資將增長3.2%。不過，考慮到2022年預期通脹約為2.1%，本港的實際工資將只有1.1%增長，接近是2021年實際工資增長0.6%的兩倍。在亞太區2022年薪酬預測增長的排名中，香港位列於第15名。

■2022年亞太區10大實際薪酬增長排名■

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

港增長遜亞太其他地區

ECA International亞洲區域總監關禮廉指，與其他亞洲國家及地區相比，香港的薪酬增長幅度為3.2%仍然落後。因為在未撇除通脹率前，新加坡和台灣的僱員預計在2022年將看到更大幅度的薪酬增長，兩地的增長預計將達3.5%，而中國大陸僱員的預計平均薪酬增長則為5.8%。

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經