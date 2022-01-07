  • 19°C
香港時間 : 2022107日 (週五) 19:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場調查】2022年港實際薪酬增長僅1.1%　亞太區加薪最多竟然係……

18:25 2022/01/07

分享：

每年打工仔願望都是希望有人工加的機會，踏入2022年到底薪酬加幅有多少呢？人力資源管理顧問機構ECA International早前公布「薪酬趨勢調查報告」結果，香港僱員將在2022年會有大約3.2%的薪酬增長。

港實際薪酬增長1.2%

ECA International（ECA）最新公布「薪酬趨勢調查報告」指，香港2021年平均工資增長率為2.5%，預計2022年經濟復甦將達到更高水平，工資將增長3.2%。不過，考慮到2022年預期通脹約為2.1%，本港的實際工資將只有1.1%增長，接近是2021年實際工資增長0.6%的兩倍。在亞太區2022年薪酬預測增長的排名中，香港位列於第15名。

■2022年亞太區10大實際薪酬增長排名■

    點擊圖片放大
    +8
    +7

港增長遜亞太其他地區

ECA International亞洲區域總監關禮廉指，與其他亞洲國家及地區相比，香港的薪酬增長幅度為3.2%仍然落後。因為在未撇除通脹率前，新加坡和台灣的僱員預計在2022年將看到更大幅度的薪酬增長，兩地的增長預計將達3.5%，而中國大陸僱員的預計平均薪酬增長則為5.8%。

 

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 職場百科

最新專欄文章 更多

【職場你點睇】大家鍾意做大公司定細公司？　網民話你知開工利市分別有幾大！
2022/01/06
【職場你點睇】大家鍾意做大公司定細公司？　網民話你知開工利市分別有幾大！
【職場福利】法定假日由今年起逐步增加　今年新增佛誕假期
2022/01/03
【職場福利】法定假日由今年起逐步增加　今年新增佛誕假期
【職場調查】首10月美國人遞3900萬封辭職信　企業推4天上班留員工
2022/01/02
【職場調查】首10月美國人遞3900萬封辭職信　企業推4天上班留員工
【元宇宙】韓手遊商擬2022年中入駐元宇宙辦公室　開工開會以活動表現賞虛擬幣
2021/12/31
【元宇宙】韓手遊商擬2022年中入駐元宇宙辦公室　開工開會以活動表現賞虛擬幣
【職場機遇】第5期「特別‧愛增值」計劃1月接受申請　學費全免兼有每月最高$5,800津貼
2021/12/30
【職場機遇】第5期「特別‧愛增值」計劃1月接受申請　學費全免兼有每月最高$5,800津貼
財務自由 疫情 亞太 經濟 編輯 退休 新加坡 香港經濟日報 香港 人力資源

下一篇文章

【星級大餐】全球最貴米芝蓮頂級盛宴　每位索價1.3萬元　香港邊間星級餐廳上榜？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中電消費券】中電派$100消費券　即睇你屋企有無份
【中電消費券】中電派$100消費券　即睇你屋企有無份
【收息藍籌股】邊10隻藍籌股每年都增派息？　有一隻股息率最高近9厘
【收息藍籌股】邊10隻藍籌股每年都增派息？　有一隻股息率最高近9厘
【MPF】2021年強積金最終人均虧損收窄至$800　10大表現最好基金多為美股基金
【MPF】2021年強積金最終人均虧損收窄至$800　10大表現最好基金多為美股基金
【Staycation】網民最喜愛Staycation酒店　邊間平靚正？　半島瑰麗文華東方三甲不入
【Staycation】網民最喜愛Staycation酒店　邊間平靚正？　半島瑰麗文華東方三甲不入
【品味投資】10大升值力最高勞力士　第一位目前市價33萬！　你隻「撈」升咗幾多？
【品味投資】10大升值力最高勞力士　第一位目前市價33萬！　你隻「撈」升咗幾多？
【Staycation】網民票選2021年最不喜愛酒店　第一名奪341票　半島都有上榜
【Staycation】網民票選2021年最不喜愛酒店　第一名奪341票　半島都有上榜
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款