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【職場福利】半導體業需求飆升高薪挖角　台積電員工爆2021年獲派70萬花紅

個人增值 19:00 2022/01/09

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新冠疫市下，各行業打工仔仍然希望聽到升職、加薪及派花紅的消息。隨着科技人才愈來愈渴市，一向給人高薪印象的科技廠商，似乎還不斷有新招挽留和招攬人才。

有台積電的工程師向外電透露，除包括2021年終獎金，共獲發了14個月薪金外，還收到了5次按部門績效及個人表現而派發的季度獎金，所得的薪水相等於其他台灣科企的2至3年薪金。

【在家工作受傷可獲賠償？加拿大法院裁定WFH受傷屬工傷意外：按此

台積電在2020年的員工業績獎金與酬勞（花紅）總額約695.06億元新台幣（約196億港元），以5萬名員工計算，平均每人能領取139萬元新台幣（約39萬港元），早已獲外界關注。雖然台積電尚未公布2021年的獎金總額，但該公司的年終獎金固定為兩個月，季度獎金則依照每個部門狀況與個人表現而定，因此會隨每季營運的狀況而有所不同。

14月薪金+5次季度獎金

是次爆料的台積電工程師指，因為所屬部門在2021年績效表現優秀，獲發了5次績效季獎金，每次金額超過50萬元新台幣（約14萬港元），5次獎金即共有250萬元新台幣（約70萬港元）。有工程師還表示，即使知道台積電「爆肝的機會更大」，即工作量更大，也計劃轉職到台積電。

 

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：台積電擲「銀彈」 吸工程師跳槽（收費文章）】

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欄名 : 職場百科

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