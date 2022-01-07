林希靈投資靠做功課　慶幸未蝕過　買收息股潛力股平衡風險（立即收看）

早前因報道「美華事件」而人氣急升的林希靈，於去年底宣布離巢發展，專心經營食物品牌。因為家人有從商經驗，希靈自小在耳濡目染之下，亦汲取不少財經金融知識。大學畢業後開始投資股票，主張中長綫投資，希靈更坦言「幸運地暫時未試過蝕錢」。

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眾所周知演藝圈收入不穩定，收入取決於工作量多寡。不過，希靈家人由小至大灌輸「不要先使未來錢」及儲蓄的理財觀念，令希靈有自己一套的理財方法。她會把收入分為三部分，分別是不動用資金，即「姑婆本」；一份為可動用的資金，用作日常開支；最後一份是資金介乎兩者之間，如果該月可動用資金不足，就會動用那筆錢，若這筆資金有較多餘額，就會用來投資。

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投資前先做功課 炒股從不聽貼士

有人說在演藝圈工作，不時會聽到一些股票消息及貼士，但是希靈直言自己從不聽貼士買股票。她會閱讀財經書籍、新聞以及公司年報：「再挑選幾隻股票集中觀察，觀察到某個程度，對該股票有足夠信心，或者該公司上一個季度業績表現好，才會選擇投資」。

藝人工作時間不固定，難以時時刻刻留意市況，因此希靈採取中長綫投資，而股票回報亦不俗。「我買入後就不會太掛心，有時候股市表現稍遜，我就會趁低吸納，我認為該股票值得買入時，就會侯低位買入，過了一段時間後，發現股價回升不少就會賣出，甚至有時候需要現金就會套現。」

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投資收息股潛力股 分散風險

自言屬於穩陣投資者的希靈，坦言不喜歡買股價大起大落的股票，會把資金分散投資在收息股及前景較好的股票平衡風險。「部分股票股價未必是穩步上揚，但它的股價穩定且派息率高，我會投資一部分資金在這類型的股票上，因為穩陣兼有息收，每當派息時也會很開心。另一筆錢會投資在一些前景較好的公司，並從中取得平衡，不會因為某類股票大跌而損失慘重。」

為了集中資金及精力發展生意，希靈現時已將大部分的股票套現。雖然希靈的股齡不算短，但是尤幸暫未試過蝕錢。「雖然有部分股票沒有蝕錢，但表現稍遜，股價表現平穩，以投資者心態，沒有蝕錢不代表你有賺錢，因為在同一時期，將資金投放其他地方，可能可取得較佳的回報」。

記者：曹佩鈞

場地提供：Glass Cube

髮型：Jackson Chui

化妝：Chloe Yu

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