【好去處】觀賞另一面的大嶼山　發掘昂坪生態及歷史文化

疫情下多了港人遠足，但走過的山林樹徑，其物種你又了解多少？別過商業化的昂坪市集，遁入不太ig-able的山野間，「森」呼吸下享受片刻寧謐，心靈更是飽足。

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榕樹石屋 貝納祺的茶園故事

生態協會創辦人Samson帶記者由昂坪市集通往心經簡林，沿途會經過一間被榕樹「纏繞」的廢棄石屋，它是香港常見的細葉榕。「它的氣根好發達，並會隨着周邊依附着的環境生長。其發芽地方往往都不是在地下而往上的，根會包住或依附所處的環境物，可能是一棵樹、一道牆或者是一間屋。假以時日氣根愈變愈粗，從而成為另一條樹幹。」

這間石屋，原來背後也有故事。這個地域原來是已故御用大律師貝納祺（Brook Bernacchi）的故居所在地。貝納祺在上世紀40年代來港並定居於大嶼山，更因深愛這片土地，特意在此建起茶園，60年代全盛時期，更出產龍井、水仙等茶葉。之前貝納祺更在他的事務所賣茶，其訂單更遠至英國、印度，可惜茶園自貝納祺在1996年逝世後逐漸荒廢。

心經簡林 夜攝星空

行走一段山路，就到了心經簡林。其經文木柱採用花梨木製，雕刻有國學家饒宗頤教授的墨迹。木柱都依照天然山勢排列成無限符號（∞），以代表生生不息，但坐落於∞最高點的木樁並沒有任何刻字，以象徵《心經》「空」的要義。

在此心經簡林，原來也是攝獵星空的最佳位置。心經木陣連着群星閃爍，最是壯觀。在這裏set定腳架作長時間曝光，以木條作前景。夜晚對焦先開相機的live view，找一粒最光的星，手動較好合適的焦點，曝光15至18秒已可以影到銀河。

彌勒山郊遊徑 賞植物觀昂坪美景

心經簡林是一個行山的分岔處，想對樹木有多些了解，可行這條彌勒山郊遊徑。路程不算難行，而且坡度不大，在徑中有白楸、變葉榕、烏毛蕨、九節、光葉山礬等植物。當中的山烏桕是本地的灌木，每到冬季它就會漸漸變紅，為郊野添上異彩。

不一會就可到彌勒山觀景台，在此可眺望天壇大佛、寶蓮寺、昂坪市集以至遠處的靈會山、牙鷹山、象山等景致，配以縹緲的氤氳，頗有深山靈氣之感。

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作者：馮柏偉

責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：重新發現大嶼山 專家帶路探索昂坪自然野趣（收費文章）】

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