  • 18°C
香港時間 : 2022108日 (週六) 10:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好去處】觀賞另一面的大嶼山　發掘昂坪生態及歷史文化

精明消費 10:00 2022/01/08

分享：

疫情下多了港人遠足，但走過的山林樹徑，其物種你又了解多少？別過商業化的昂坪市集，遁入不太ig-able的山野間，「森」呼吸下享受片刻寧謐，心靈更是飽足。

【港島西龍虎山45分鐘迷你森林浴 忘卻塵囂感受自然之美：按此

榕樹石屋　貝納祺的茶園故事

生態協會創辦人Samson帶記者由昂坪市集通往心經簡林，沿途會經過一間被榕樹「纏繞」的廢棄石屋，它是香港常見的細葉榕。「它的氣根好發達，並會隨着周邊依附着的環境生長。其發芽地方往往都不是在地下而往上的，根會包住或依附所處的環境物，可能是一棵樹、一道牆或者是一間屋。假以時日氣根愈變愈粗，從而成為另一條樹幹。」

這間石屋，原來背後也有故事。這個地域原來是已故御用大律師貝納祺（Brook Bernacchi）的故居所在地。貝納祺在上世紀40年代來港並定居於大嶼山，更因深愛這片土地，特意在此建起茶園，60年代全盛時期，更出產龍井、水仙等茶葉。之前貝納祺更在他的事務所賣茶，其訂單更遠至英國、印度，可惜茶園自貝納祺在1996年逝世後逐漸荒廢。

心經簡林　夜攝星空

行走一段山路，就到了心經簡林。其經文木柱採用花梨木製，雕刻有國學家饒宗頤教授的墨迹。木柱都依照天然山勢排列成無限符號（∞），以代表生生不息，但坐落於∞最高點的木樁並沒有任何刻字，以象徵《心經》「空」的要義。

在此心經簡林，原來也是攝獵星空的最佳位置。心經木陣連着群星閃爍，最是壯觀。在這裏set定腳架作長時間曝光，以木條作前景。夜晚對焦先開相機的live view，找一粒最光的星，手動較好合適的焦點，曝光15至18秒已可以影到銀河。

彌勒山郊遊徑 賞植物觀昂坪美景

心經簡林是一個行山的分岔處，想對樹木有多些了解，可行這條彌勒山郊遊徑。路程不算難行，而且坡度不大，在徑中有白楸、變葉榕、烏毛蕨、九節、光葉山礬等植物。當中的山烏桕是本地的灌木，每到冬季它就會漸漸變紅，為郊野添上異彩。

不一會就可到彌勒山觀景台，在此可眺望天壇大佛、寶蓮寺、昂坪市集以至遠處的靈會山、牙鷹山、象山等景致，配以縹緲的氤氳，頗有深山靈氣之感。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

作者：馮柏偉

責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：重新發現大嶼山 專家帶路探索昂坪自然野趣（收費文章）】

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【星級大餐】全球最貴米芝蓮頂級盛宴　每位索價1.3萬元　香港邊間星級餐廳上榜？
2022/01/07
【星級大餐】全球最貴米芝蓮頂級盛宴　每位索價1.3萬元　香港邊間星級餐廳上榜？
【防疫優惠】信和6商場外賣消費滿$200送$20購物現金券
2022/01/07
【防疫優惠】信和6商場外賣消費滿$200送$20購物現金券
【防疫優惠】華懋7大商場及中環街市推外賣優惠　消費滿$100送合共$100現金券
2022/01/07
【防疫優惠】華懋7大商場及中環街市推外賣優惠　消費滿$100送合共$100現金券
【2022壬寅虎年】士多「迎春接筍」派逾13萬現金券　消費滿888元獲利市刮刮卡抽獎
2022/01/07
【2022壬寅虎年】士多「迎春接筍」派逾13萬現金券　消費滿888元獲利市刮刮卡抽獎
【消費優惠】Casablanca歲晚開倉　純羊毛被$399／純棉床笠連枕袋低至$80起
2022/01/07
【消費優惠】Casablanca歲晚開倉　純羊毛被$399／純棉床笠連枕袋低至$80起
昆蟲 鳥類 大嶼山 好去處 行山 歷史文化 攝影 天壇大佛 昂坪360 纜車

下一篇文章

【防疫優惠】信和6商場外賣消費滿$200送$20購物現金券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2022壬寅虎年】3間發鈔銀行1月13日起供應新鈔兌換　提早網上預約免派籌輪候
【2022壬寅虎年】3間發鈔銀行1月13日起供應新鈔兌換　提早網上預約免派籌輪候
【5000元消費券】3儲值工具消費券1月31日到期！　逾期未用將報廢
【5000元消費券】3儲值工具消費券1月31日到期！　逾期未用將報廢
【外賣優惠】1月7日起晚上6時後禁堂食　OpenRice、Deliveroo、foodpanda優惠一覽（附優惠碼）
【外賣優惠】1月7日起晚上6時後禁堂食　OpenRice、Deliveroo、foodpanda優惠一覽（附優惠碼）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2022年1月6日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2022年1月6日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至1月6日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至1月6日）
【消費優惠】麥當勞手機APP限定優惠　指定食品低至$10/份
【消費優惠】麥當勞手機APP限定優惠　指定食品低至$10/份
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款