▲ 【ESG】推動可持續發展 科企多管齊下實現零碳願景

全球正面臨嚴峻的碳排放問題，面對碳排放引伸的氣候變遷危機，各國政府愈加重視，不同規模的企業也公布其減排計劃。要實現負碳排放的目標，既需要創新科技，亦需企業配合和努力，方能扭轉局面。

負碳排放已經成為全球性目標，Microsoft承諾在2030年實現負碳排放（Carbon Negative），並在2050年消除自1975年公司成立以來的碳排放量總和，其中包括直接排放或因用電產生的碳排放。

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可持續的消費者電子產品

在消費者電子產品方面，從設計至製作Surface裝置的過程中，Microsoft亦充分考慮可持續發展及循環回收。Surface裝置獲美國「能源之星」（ENERGY STAR）計劃認證，未來將更易於維修及更新，並能支援多功能用途以減少對不同裝置的需要，最終更可回收並循環再造。

此外，Microsoft與夥伴研發出海洋塑膠滑鼠，滑鼠外殼含有20%海洋回收的塑膠（相當於半個16安士的水樽），是一項突破性的物料科技，始於移除在海洋和水道的塑膠廢物。回收的塑膠由離水道或海岸約30英哩的水域所收集，加工後製成可回收的塑膠樹脂顆粒，在滑鼠的製作過程中混合其他物料而成為海洋塑膠滑鼠的外殼。值得一提是，Microsoft海洋塑膠滑鼠是第一個海洋塑料用於製造消費者日常使用的產品案例。Microsoft香港更與豐澤聯手推動環保，讓顧客享有額外折扣購買這款海洋塑膠滑鼠。

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賦能夥伴邁向可持續發展

Microsoft更於撥出10億美元設立氣候創新基金（Climate Sustainability Fund），協助加快全球減碳、碳捕獲及碳消除技術的發展。

在香港，Microsoft曾與太古基金合辦「AI for Good Challenge 2020」，協助本地非政府組織應對本港海洋生態系統面臨的環境挑戰。獲勝的初創企業Carbonbase運用人工智能和區塊鏈技術動員市民，擴大清潔海灘的效率並實現更綠色的生態系統。

Microsoft深信，人工智能的潛力可解決香港以至全球面臨的眾多環境挑戰。我們更希望建立一個集合社會初創企業家的社群，連繫積極推動可持續發展的不同組織和人士，成就他們為社會帶來正面改變。

【作者簡介】陳珊珊為Microsoft香港及澳門區總經理，負責執掌整體策略、業務營運、提高人才水準及領導提升客戶滿意度，主力推動實現Microsoft的使命，幫助全球每個人和每個機構實現更多。她重點透過科技協助人們和社會成就更多。

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