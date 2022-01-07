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【自願醫保】扣稅以外　為何VHIS值得投保？

博客 12:55 2022/01/07

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【自願醫保】扣稅以外　為何VHIS值得投保？

自政府推行可扣稅產品以來，有助提升市民加強對醫療保障的意識，加上具備扣稅優惠，截至2021年3月底（即自願醫保推行首兩年），自願醫保保單的數目已近80萬張。根據食物及衞生局調查顯示，2020年自願醫保的產品提供者就個人償款住院保單錄得的淨增長中，77%為新投保自願醫保保單，局方表示數據反映市場已普遍接受自願醫保認可產品成為醫療保險的主流產品。

【危疾保險保額應該要幾多 多次賠償是否必要？：按此

問：為甚麼要買醫保？

答：公營醫療服務供不應求，無論是床位或專科輪候時間都經常被形容為「爆煲」。根據醫院管理局於2022年1月6日公布的數字，全港17間公立醫院的內科住院病床於午夜時的住用率均達飽和狀態，達106%。根據醫院管理局2020年10月至2021年9月的統計數字，公立醫院各專科門診穩定新症的輪候時間中位數平均約為47星期，即差不多要輪候近一年。因此，購買一份醫療保險可為自己提供多一個選擇，萬一不幸發生意外或患病，可選擇到私家醫院求診，及早接受治療。

問：僱主已提供醫療保障，為甚麼還要自掏腰包買醫保？

答：當遇上轉工、裁員、失業或退休，醫療保障就有機會出現「空窗期」，期間身體一旦遇上突發情況就可能令你大失預算；加上不少僱主提供的醫療保險只提供基本的保障，因此「有」並不等於「足夠」。

【2022扣稅攻略  比較7款延期年金 邊隻回報率最高？：按此

問：除扣稅優惠外，自願醫保還有甚麼優勢？

答：自願醫保保證續保至100歲，並不設「終身保障限額」，無論健康狀況出現任何改變，都保證續保，亦同時涵蓋投保前未知的已有病症。此外，除手術及住院保障，計劃亦承保多項其他治療，例如非手術癌症治療（例如標靶治療及免疫治療等）、入院前、出院後及日間手術前後的門診護理、及一般傳統醫保未必承保的診斷成像檢測（例如CT、MRI、PET等）及精神科治療等。因此，自願醫保能成為健康安全網，給予我們安心的保障。

問：自願醫保選擇眾多，投保前需考慮甚麼因素？

答：自願醫保提供「標準計劃」和「靈活計劃」給市民選擇，「標準計劃」是按政府就自願醫保提出的最低要求，提供標準化的基本保障；而「靈活計劃」則比「標準計劃」提供更高的保障額及更闊的保障範圍等。市民可按預算及需求選擇一份最合適自己的保障，例如剛踏足社會工作的年輕人，入息一般較低，可考慮購買提供基礎醫療保障的「標準計劃」；若已享有由僱主提供的醫療保障，則可考慮提供基本保障以外的「靈活計劃」，覆蓋僱主未有提供的保障項目，為自己製造一個更全面的醫療保障方案。

自願醫保同時提供醫療保障及稅務扣除優惠，一舉兩得，是一份送給自己最好的新年禮物。

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撰文 : 葉偉傑 萬通保險創新營銷品牌部部門副主管

欄名 : 保險DNA

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