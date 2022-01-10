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【消費優惠】外賣自取優惠：BEANS晚市7折　PizzaExpress單點菜式85折

精明消費 07:00 2022/01/10

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. BEANS：晚市外賣自取7折

由1月7日至20日，政府宣布暫停晚市堂食。BEANS全綫分店推出晚市外賣自取優惠，晚上6點後外賣自取7折（包括Openrice）。

    點擊圖片放大

分店一覽

2. PizzaExpress：外賣自取單點菜式85折

由1月7日起，PizzaExpress推出外賣自取單點菜式85折優惠。優惠只適用於PizzaExpress網站下單、電話及到餐廳訂購。不可與其他優惠同時使用。

於網上訂購結帳時請輸入優惠碼「Takeaway15」。

    點擊圖片放大

網上下單

3. La Famille：1月20日壽星免費換戚風小蛋糕

La Famille推出生日優惠，1月20日的壽星有機會免費換取戚風小蛋糕一件。合資格人士可於今日（10日）起於網上登記，參加方法可以留意La Famille facebook專頁

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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