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【2022壬寅虎年】屈臣氏買七色開運水或口罩　免費睇七師傅虎年開運攻略　憑推廣碼搶揮春利市套裝

精明消費 15:25 2022/01/07

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虎年將至，新一年七師傅免費幫你開開運！屈臣氏聯乘玄學家七仙羽師傅推出「七色開運水」及「虎年特別版口罩」，免費睇七師傅十二生肖運程及虎年開運攻略，憑七仙羽專屬推廣碼，更有機會獲贈「師傅Love虎You」限量版新春禮品。有師傅加持，虎年必定行大運！

七師傅推出的「七色開運水」一套有7款，7支開運蒸餾水都有7款具新春色彩及精選賀年祝福語做包裝。「開運水」有師傅加持，加入「虎虎生威」、「龍精虎猛」、「生意興隆」、「月月爆數」、「步步高陞」、「風生水起」及「富貴平安」好意頭的說話，提醒大家新一年要多喝水，集齊好意頭，為虎年開運。

    點擊圖片放大

另外七師傅更與WatsMask合作推出「七仙羽虎年特別版口罩」，一盒有7款共28個口罩。口罩上印有金、木、水、火、土五行元素的圖案，其中七師「虎」特別版口罩更印上七仙羽圖案，金黃色配上虎爪紋，出街時可以戴不同顏色的口罩，來配合五行及生肖運程。

    點擊圖片放大
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買開運水或口罩免費睇虎年運程

現時購買「七色開運水」及或「虎年特別版口罩」，只要用手機掃描樽身或口罩盒上的QR Code，便可免費獲得七師傅十二生肖運程及虎年開運攻略，之前買不到七師傅虎年運程書的千萬別錯過。

另外「七色開運水」亦於各大網店上推出新年優惠，於指定網店憑七仙羽推廣優惠碼「MASTER77」可享獲獨家優惠，包括免費送「師傅Love虎You」限量版虎年仙氣揮春（一套4款，7款隨機發送）及利是封套裝（每套一款，3款隨機發送），禮品數量有限，送完即止。

 

「七仙羽虎年特別版口罩」

售價：每盒119.9元
易賞錢會員價：88元
商品於各大網店及零售店有售。

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 消費優惠

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