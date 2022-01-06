積家大玩「逆轉」超能力　解構其過百萬腕錶之謎

誠然，在沒superhero的真實鐘錶世界，大抵只有Jaeger‑LeCoultre（積家）承載這超能力——獨自研發只此一家的REVERSO腕錶系列。它在閣下尊貴的手腕上，未必擁有逆轉時間的能力，但憑藉高超的技術只為機械徒添更多的玩味，為一錶兩面的設計中，變成多種面向並加添時計裝置以外的可行性與多元性。

▲ 白金錶殼：51.2 x 31毫米，厚度：15.15毫米，搭載積家185型手動上鏈機械機芯。動力儲存：50小時，防水深度：30米，限量發行10枚。（約$11,900,000）（圖片：品牌提供）

時間回到1931年，積家推出了REVERSO系列腕錶，這原為抵禦馬球比賽劇烈碰撞而設計，獨特的可翻轉錶殼設計成為只此一家的腕錶。

這些年來，品牌為此系列腕錶不斷推陳出新，曾搭載超過50款不同的機芯，其金屬翻轉錶背更成為發揮創意的舞台空間，可選擇以琺瑯、雕刻或精美寶石鑲嵌加以裝飾。去年，為慶祝面世90週年，更一口氣推出多個不同版本及晒冷作。

準確報春秋的能力

全球首款4面時計，是經過6年時間間研發。是品牌至今最精密複雜的REVERSO翻轉系列腕錶：共配備11項複雜功能，包括萬年曆、三問報時、會合週期、交點週期和近點週期顯示，需要12項專利才能研發的地表最強的腕錶之一。

▲ 第一面：時、分顯示，陀飛輪（指示秒鐘），瞬跳萬年曆，大型日期顯示，星期，月份，閏年，晝／夜顯示；第二面：數字式跳時小時顯示，分鐘顯示，三問報時（配備避免靜音出現的機制）；第三面：北半球月相顯示，交點月運週期（月球高度），近點月運週期（近地點和遠地點），月份，年份；第四面：南半球月相顯示。（圖片：品牌提供）

▲ REVERSO 超卓複雜功能系列185型機械機芯腕錶，在51毫米的錶殼內置多項複雜技術，是錶匠對自家技術的挑戰。（圖片：品牌提供）

預知危機感帶來的能力

1991年，除了是REVERSO翻轉系列腕錶推出60週年，也正值錶匠面對了石英機芯所帶來的危機感後，有了如何令精密機械腕錶精益求精的想法。

此時積家推出REVERSO Soixantième翻轉系列60週年紀念腕錶。起初REVERSO系列並未考慮搭載複雜功能，但石英機芯的衝擊，令品牌銳意將Soixantième腕錶發揮其無限的潛能，當時目標是在10年內設計6款全新作。

▲ REVERSO TRIBUTE NONANTIEME翻轉系列90週年紀念腕錶。（圖片：品牌提供）

須知道長方形錶殼與一般圓形錶殼不同，對錶匠來說更具挑戰性。NONANTIEME腕錶是第一款搭載複雜功能的REVERSO翻轉系列腕錶，亦是首個設有藍寶石水晶玻璃底蓋的系列錶款，令錶殼內部的精密機械機制一覽無遺。

▲ 採用經典的裝飾刻紋玫瑰金錶殼，搭配太陽放射狀飾紋錶盤，錶盤上設有鑲貼金色時標和指針。錶盤的下半部分設有小秒盤，並與月相顯示結合。12時位置的下方設有大型日期顯示，以玫瑰金絲網圍繞，呼應錶盤和錶殼的長方形造型。玫瑰金錶背設有兩個大小不同的視窗，其排列呈「8」字形，並以刻紋裝飾圍繞，呼應錶殼上、下的直線刻紋裝飾。在中央的小圓環中，鑲貼金色太陽和月亮緩緩越過地平線，顯示晝夜更替。（圖片：品牌提供）

▲ 玫瑰金錶殼：49.4 x 29.9毫米，厚度：11.72毫米，搭載積家826型手動上鏈機械機芯，正面顯示：時、分、小秒針，大型日期，月相，背面顯示：數字式半跳時小時顯示，轉盤式分鐘顯示，晝／夜顯示，動力儲存：42小時，防水深度：30米，限量190枚。（$319,000）（圖片：品牌提供）

讀心的能力

相信不只所有熱戀的女性，都希望對方有讀心的能力。不言不語已懂投其所好，省卻猜度時間。那PRECIOUS FLOWERS應具有讀心能力，這是品牌向21世紀柔美女性魅力致敬的作品，見證大工坊的精湛製錶技藝、藝術工藝與珠寶製作技術。

▲ 白金錶殼：40 x 20毫米，搭載積家846型手動上鏈機械機芯，38小時動力儲存，錶盤：白色珍珠母貝，全鋪鑲鑽石錶背，綴以琺瑯花朵和葉片，鑲嵌626顆鑽石（共1.98卡），亮面藍色鱷魚皮，限量發行10枚。（約$1,150,000）（圖片：品牌提供）

其中藍色海芋（白金錶款）則代表優雅與精緻，採用琺瑯花朵與葉片裝飾，搭配雪花鑲嵌鑽石背景。雪花鑲嵌工藝一項要求極高的技術，一小時只能夠鑲嵌5至6顆寶石，需要95小時方可完成寶石鑲嵌。

▲ 從花卉圖案設計到錶背錶圈，其無縫覆蓋錶殼側面，而弧面及棱角彰顯藝高工匠的厲害。（圖片：品牌提供）

▲ REVERSO One PRECIOUS FLOWERS翻轉系列（BLUE ARUMS藍色海芋版）

產品查詢：2899 2205