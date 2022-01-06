積家大玩「逆轉」超能力　解構其過百萬腕錶之謎

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誠然，在沒superhero的真實鐘錶世界，大抵只有Jaeger‑LeCoultre（積家）承載這超能力——獨自研發只此一家的REVERSO腕錶系列。它在閣下尊貴的手腕上，未必擁有逆轉時間的能力，但憑藉高超的技術只為機械徒添更多的玩味，為一錶兩面的設計中，變成多種面向並加添時計裝置以外的可行性與多元性。
時間回到1931年，積家推出了REVERSO系列腕錶，這原為抵禦馬球比賽劇烈碰撞而設計，獨特的可翻轉錶殼設計成為只此一家的腕錶。
這些年來，品牌為此系列腕錶不斷推陳出新，曾搭載超過50款不同的機芯，其金屬翻轉錶背更成為發揮創意的舞台空間，可選擇以琺瑯、雕刻或精美寶石鑲嵌加以裝飾。去年，為慶祝面世90週年，更一口氣推出多個不同版本及晒冷作。
準確報春秋的能力
全球首款4面時計，是經過6年時間間研發。是品牌至今最精密複雜的REVERSO翻轉系列腕錶：共配備11項複雜功能，包括萬年曆、三問報時、會合週期、交點週期和近點週期顯示，需要12項專利才能研發的地表最強的腕錶之一。
預知危機感帶來的能力
1991年，除了是REVERSO翻轉系列腕錶推出60週年，也正值錶匠面對了石英機芯所帶來的危機感後，有了如何令精密機械腕錶精益求精的想法。
此時積家推出REVERSO Soixantième翻轉系列60週年紀念腕錶。起初REVERSO系列並未考慮搭載複雜功能，但石英機芯的衝擊，令品牌銳意將Soixantième腕錶發揮其無限的潛能，當時目標是在10年內設計6款全新作。
須知道長方形錶殼與一般圓形錶殼不同，對錶匠來說更具挑戰性。NONANTIEME腕錶是第一款搭載複雜功能的REVERSO翻轉系列腕錶，亦是首個設有藍寶石水晶玻璃底蓋的系列錶款，令錶殼內部的精密機械機制一覽無遺。
讀心的能力
相信不只所有熱戀的女性，都希望對方有讀心的能力。不言不語已懂投其所好，省卻猜度時間。那PRECIOUS FLOWERS應具有讀心能力，這是品牌向21世紀柔美女性魅力致敬的作品，見證大工坊的精湛製錶技藝、藝術工藝與珠寶製作技術。
其中藍色海芋（白金錶款）則代表優雅與精緻，採用琺瑯花朵與葉片裝飾，搭配雪花鑲嵌鑽石背景。雪花鑲嵌工藝一項要求極高的技術，一小時只能夠鑲嵌5至6顆寶石，需要95小時方可完成寶石鑲嵌。
產品查詢：2899 2205
撰文 : 黃鑑江
欄名 : 型男玩物誌