【2022年展望】擺脫疫情影響無期　高通脹下大宗商品相關板塊看好

富蘭克林鄧普頓就全球經濟及主要資產類別發表年度展望，旗下布蘭迪環球投資管理投資基金經理Francis A. Scotland表示，只要病毒威脅依然存在，經濟要擺脫疫情陰霾及重返常態，似乎仍然遙遙無期。然而，2021年一些較反常的經濟發展看來有所緩和，令人對2022年環球經濟可持續擴張感到樂觀。

有調查顯示，不少投資者預期明年美國通脹將會回落，但仍遠高於聯儲局的通脹目標，而可能出現的意外情況是跌幅比預期更大。若然如此，環球名義國內生產總值將顯著放緩，實質國內生產總值增長則保持穩健，甚至微升，這是受惠於中國經濟持續重啟和回穩所致。

【環球經濟增長料保持溫和 需提防3項風險變數：按此】

在這種情況下，風險並不在於聯儲局過度刺激經濟，而是在通脹回落之際，當局遏抑通脹的力度過大。另一方面，中國政府可能並無採取足夠的刺激措施，以緩和房地產市場的衝擊。

美國中期選舉和備受關注的地緣政治是其他風險因素。如果國家和企業堅決遵守環境、社會和管治（ESG）目標，油氣價格可能持續面對上行壓力，造成2021年所見的供應緊張。然而，最新的新冠變種病毒Omicron再次令人們醒覺到，未來最大的不明朗因素將是疫情本身的演變發展，以及民眾和決策官員的反應。基本情境包含的假設是全球大流行最終演變為與全球人類共存的風土病。

通脹因素續為今年投資美股主要風險

至於對於美國股市的展望，凱利投資投資總監Scott Glasser表示，流動性是其中一個密切關注的關鍵因素。雖然目前牛市將有望持續，但預期大市會於年內逐漸變得波動，此將緩和股市表現。他預期通脹將繼續成為股市的主要風險，值得注意的是工資通脹亦已開始飆升，而且可能維持一段比預期更長的時間，逼使美國聯儲局採取更進取的行動。

總括而言，在持續通脹環境下，定價能力強、成本轉嫁力高、低人力密集的企業，將能更易緩解高物價帶來的風險。板塊方面，高通脹將有利大宗商品相關行業，如能源、原材料股；但勞動密集企業將受拖累，如非必需消費品行業；至於比較多人關注的科技股表現則料將不過不失。

踏入2022年，他認為投資者應繼續投資股票市場，並仍然建議採取一個均衡的部署，即同時投資增長型股份及價值型股份，並重點關注優質公司。於未來一年，特別是在美國聯儲局「加快收水」的影響下，往後的通脹路徑將成為影響後市表現之關鍵推動力。雖然大市有望在新一年向上，但仍需保持警覺；當進入下半年，一旦發現庫存開始出現失衡，以及流動性變得不太寬鬆的情況，屆時將需更加謹慎。

責任編輯：鄭樂怡

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