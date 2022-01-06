▲ 【終身壽險】港人壽保障缺口達6.9萬億港元 比較3款高保障壽險

3. 繳付年期長更易負擔

前述是以10年繳付年期作例子，事實上3款終身人壽可以將繳付期攤長，當中「保誠自主」的繳付期長達30年，「友邦樂怡」及「宏利優越」則為25年。

於保障類產品而言，繳付年期愈長，早期身故賠償倍數愈高，一般消費者亦更容易負擔相關產品。

▼ 點擊圖片放大

4. 個別產品設「抗通脹」選項

此外，通脹或蠶食身故保障有效度，故此「保誠自主」及「宏利優越」推出「抗通脹」選項，客戶可選擇額外繳付保費來提升保額，毋須重新核保，有助對冲通脹影響。若果投保「保誠自主」，並選擇20年或30年繳付期，額外繳付保費可以令保額每年自動提升5%，最高可增至最初保額的200%。

而「宏利優越」的「抗通脹」選項則適用於10年期或更長繳付期，投保人可以額外繳付保費，令保額每年增加10%，最多為最初保額100%。

【4款高保障終身人壽比較 保費相同賠償額可相差幾遠？：按此】

5. 可參與保單逆按計劃

除此以外，現時3款保險產品都合資格參與保單逆按計劃。投保人可以利用壽險保單作為抵押品，向貸款機構申請保單逆按貸款，將身故賠償化作現金流，以每月派發年金的方式收取現金。

最後必須提醒，就算一般人已經擁有儲蓄或者擁有壽險，並不代表他們獲得足夠或理想的保障。說到底，購買終身人壽最重要還是要了解自己的身故保障需要，而非只集中在回報層面；投保人亦需要比較產品細節，尋找性價比高的產品。

3份保險身故賠償額比較，邊份保障較高？【上一頁】

以上保費尚未包括保險業監管局收取的保費徵費 ，資料截至2021年12月3日。

【文章來源：10Life；原題：香港驚現6.9萬億港元保障缺口 3大公司高保障壽險比較，已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。