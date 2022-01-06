▲ 【終身壽險】港人壽保障缺口達6.9萬億港元 比較3款高保障壽險

保監局一項研究報告發現，即使香港保險密度（人均保費）及滲透率（保費佔本地生產總值比率）居於全球首位，但原來整體身故保障缺口高達6.9萬億港元。換言之，當一家之主不幸早逝，其家庭日常生活可能會受到嚴重影響。

高保障終身壽險 助填補身故保障缺口

要填補身故保障缺口，定期壽險在較短年期保障上更具成本效益；而若果投保人希望獲得更長年期保障，我們發現3間本地大型保險公司今年陸續推出高保障終身壽險產品，分別是「友邦樂怡人生保障計劃」（友邦樂怡）、「宏利優越終身保」（宏利優越）以及「保誠自主未來保障計劃」（保誠自主）。投保人需要注意的是，即使理解到自身有購買壽險需要，以填補身故保障缺口，亦要比較產品細節。

我們採用保監局提供的身故風險保障缺口評估工具，評估一名35歲非吸煙爸爸身故保障缺口。假設他月入3萬港元，妻子亦有正職，各分擔一半家庭開支，兒子今年6歲，同時要供養一對剛剛退休的父母，而他們家庭儲蓄約200萬港元，並有50萬港元退休金。

若然他不幸身故，由於「上有高堂，下有子女」，上述工具評估後，得出的結果是其身故風險保障缺口達295萬港元（約38萬美元）。若果他擁有一份合適的壽險，有助避免因早逝時而導致家人生活出現困難。

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1. 身故賠償額有差異

比較「友邦樂怡」、「宏利優越」以及「保誠自主」時，我們看到在同一個繳付年期（10年）及每年保費（1萬美元）的大前提下，35歲至99歲保證身故賠償均有差異，當中「保誠自主」的保證身故賠償金額最高，為29.5萬美元，而「宏利優越」（26.4萬美元）及「友邦樂怡」（26.3萬美元）則緊隨其後。

至於預期總身故賠償（計及非保證項目部分），以65歲為例，則以「保誠自主」（57萬美元）保障程度更佳，緊隨其後為「宏利優越」（45萬美元）及「友邦樂怡」（42萬美元）（見表一）。

值得注意的是，3款壽險產品提供不同身故賠償支付安排，包括向指定之受益人以一筆過或每月分期形式支付身故賠償。

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2. 退保現金價值比較

這些壽險產品都有儲蓄成分，退保時可得到保證及預期現金價值。於第50個保單年度（85歲），「友邦樂怡」（13.6萬美元）及「宏利優越」（10.3萬美元）的保證現金價值僅稍高於已付保費，但遠低於保證身故賠償。所以，如果這筆資金最終是希望留給下一代，退保未必是最有利選項。

「保誠自主」保證現金價值與身故賠償均為29.5萬美元，意味如果年長客戶此時覺得再無人壽保障需要，退保亦不會出現損失。

至於預期總現金價值，到85歲時，「保誠自主」為141萬美元，「宏利優越」及「友邦樂怡」分別為76.6萬美元及73.9萬美元。

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以上保費尚未包括保險業監管局收取的保費徵費 ，資料截至2021年12月3日。

【文章來源：10Life；原題：香港驚現6.9萬億港元保障缺口 3大公司高保障壽險比較，已獲授權轉載。】