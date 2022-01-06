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【全球生活質素】2021年全球生活質素排名　瑞士丹麥居冠亞軍　香港排名遠遜中國

其他地區 18:25 2022/01/06

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本港生活成本高、工作壓力大，不少港人認為在香港只是生存，而非生活。近日有網站公布了2021年全球生活質素排名，更有2個港人熱門移民國家躋身前10名，會唔會有你心水生活地方呢？而香港又排第幾名呢？

【美網站評選50大最便宜退休地 邊幾個港人熱門移居地入選10大？：按此

全球資料庫網站numbeo，每年會根據8個指標計算全球83個地方的生活質素指數，當中包括購買力指數、安全指數、醫療保障指數、生活成本指數、樓價與收入比例、通勤時間、污染指數及氣候指數。

根據統計結果所得，瑞士以190.82分奪冠，成為2021年全球生活質素最好的地方，丹麥則以些微差距屈居第二名，整體得分為190.01分，而荷蘭以183.31分排第三名，第四名及第五及分別是奧地利及澳洲。

■2021年全球生活質素排名■

    點擊圖片放大
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至於香港，在83個地方中排71名，生活質素得分為99.34分，樓價與收入比例在所有地方中排名最後，即收入難以負擔當地樓價。而中國排名較香港高，排第65名，生活質素得分為103.15分。

若單純比較亞洲地區的生活質素，前三名分別為阿曼蘇丹國、日本及阿拉伯聯合酋長國，而新加坡、台灣及南韓分別在亞洲區內排第八至十位。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 環球視窗

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