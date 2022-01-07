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【NFT】南韓人氣男團BTS擬推NFT捱轟　粉絲竟然因呢個原因唔受落？

ESG社會 16:10 2022/01/07

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NFT熱潮持續延燒，不少知名藝人都摻一腳，推出限量NFT作品，吸引投資者及粉絲搶購。南韓人氣男團防彈少年團（BTS）亦計劃推出專屬NFT項目，卻隨即引起爭議，連粉絲也不賣帳，到底有何原因？

【NFT其實係龐氏騙局？ 研究揭75% NFT作品平均售價僅116元：按此

批評NFT與可持續理念背馳

據報道，BTS所屬娛樂公司Hybe將與加密貨幣交易所Dunamu合作，推出BTS NFT項目。然而，消息傳出後隨即引起大量粉絲反對。由於NFT依賴於區塊鏈技術，而且以加密貨幣進行交易，有部分粉絲認為，這過程中將會消耗大量能源並產生污染，與BTS支持環保的理念背道而馳。

BTS曾於去年以總統特使身份出席聯合國的「可持續發展目標時刻」高級別活動，呼籲年輕人關注氣候問題，有部分粉絲認為，BTS推出NFT的舉動，或不符合推動可持續發展的理念。

儘管受到批評，但Hybe仍堅持按原訂計劃推出NFT作品，HYBE America的項目負責人John Kim接受《華爾街日報》訪問時指，相信NFT具有潛力，能為粉絲提供多元化的體驗與表達自我的機會。即使NFT市場明顯產生碳足跡，但Dunamu的NFT業務發展和戰略經理Kim Min-jung亦堅持，認為推出NFT項目的過程中的碳足跡幾乎可忽略不計。

【周杰倫旗下潮牌NFT40分鐘售罄 平台進帳7,796萬 成藝人聯乘NFT世一！：按此

《華爾街日報》報道指，BTS受到全球數千萬粉絲的推動，成功躋身音樂行業最賺錢的藝人之列，大量粉絲搶購他們的周邊商品，連與麥當勞聯乘套餐也不放過。娛樂公司HYBE旗下每年周邊商品銷售額已超過2億美元，而BTS是迄今為止最大的貢獻者。考慮到BTS的人氣及叫座力，所推出的NFT勢引來新一波炒賣潮，然而作為偶像及企業，平衡利益及環保理念或是他們需面對的一大考驗。

想知更多奢侈品市場走向？請瀏覽品味投資懶人包

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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