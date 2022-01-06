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【2022壬寅虎年】文青風WHOSMiNG虎年利市封　1月7日起PopWalk可憑會員積分預留

精明消費 17:45 2022/01/06

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農曆新年唔覺唔覺仲有一個月唔夠就到，相信大家都要儲定靚靚利市封派利市。PopWalk天晉滙今年邀請台灣人氣文青插畫家WHOSMiNG，推出一套4款「PopWalkｘWHOSMiNG旨在一喜」的2022虎年利市封套裝及尊貴新春利是禮盒，各款新春利市封以文青風設計，並採用立體熨金工藝及激凸效果。

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一套4款的「PopWalkｘWHOSMiNG旨在一喜」2022虎年利市封套裝，各款利市封亦用上文青風的糖果色調，每款均以簡約的綫條畫出可愛老虎。4款利是封特別採用立體熨金工藝及激凸效果，面更印有「Happy Year of the Tiger」、「旨在一喜」及「招財進寶」等祝賀語句。

當中最特別的必定是「日の幸」立體利市封，利市封以日本著名景點富士山為設計造型，上面除了印有富士山，更有日本神社建築之一的鳥居，並以超夢幻粉紅色調呈現。利市封上的富士山更可揭起，揭起後設有插卡位，可沿着綫把招財虎、祈福神橋及和服造型的日本少女圖案撕下，再放到利市封的插卡位上，立體感及玩味十足。而利市袋設計則採用了拼色風格，上面布滿可愛的老虎。

尊貴新春利市禮盒以虎年為題材，配以幻彩流金效果，勾勒出可愛虎頭。禮盒內有一套4款「PopWalkｘWHOSMiNG旨在一喜」利市封各1包，同時更附送帝苑酒店特選4種口味的「OR Tea」茶包。禮盒更內附6格隔層，可搖身一變成為賀年全盒，既可愛又實用。

《PopWalk X WHOSMiNG旨在一喜》2022虎年利是封換領詳情

換領日期：
2022年1月7日至1月12日（早鳥優惠，只限The Point會員以積分預留）
2022年1月14日至31日（The Point會員積分及即日電子消費換領）
換領地點：
PopWalk天晉滙各期商場顧客服務中心
換領方法：
顧客於PopWalk天晉滙以電子貨幣即日消費滿指定金額，或The Point by SHKP會員憑指定積分即可換領。

「WHOSMiNG旨在一喜」賀年精品換領金額或積分

    點擊圖片放大

若想知更多農曆新年消費優惠，請留意2022壬寅虎年懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費優惠

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