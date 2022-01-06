adidas進軍元宇宙　Pharrell Williams Beyonce全力加持

Street Fashion盛世，更早已進入奢侈品時尚領域。一雙運動鞋和一件連帽衞衣，已可踏上天橋，也是日常舒適親民之選。運動品牌adidas豈會怠慢，在一年將盡之際搶佔市場，除推出多款聯乘系列，更進軍元宇宙，迎接Web3.0。

▲ adidas x Pharrell Williams Humanrace Sichona酒紅色球鞋。（$1,499/圖片品牌提供）

▲ Humanrace Sichona全新黑色球鞋。（$1,499/圖片品牌提供）

▲ Pharrell Williams Basics連帽衛衣。 （$859/圖片品牌提供）

▲ Pharrell Williams Basics連帽衛衣。 （$859/圖片品牌提供）

聯乘Pharrell Williams

adidas Originals與Pharrell Williams多年來合作無間，如何尋找新意是最大問題，這一次推出名為Humanrace Sichona鞋款和Premium Basics單品。Sichona的名字有著美國原住民Dakota「赤腳」的意思，鞋款採用品牌革命性的Futurenatural科技，造出自然無縫的貼合腳感，融合Primeknit鞋面與符合人體工學的TPU鞋中底層。兩大全新配色，以酒紅色（Collegiate Burgundy）及黑色為主調。

至於Premium Basics冬季系列，以100%有機毛圈布料製造，包括圓領衞衣、運動褲等，剪裁上採用中性版型。值得注意的還有Pharrell Williams adilette 2.0 Sandals涼鞋，鞋墊部分印上玩味腳掌解剖圖，網布鞋面配搭魔術貼腳踝搭帶，舒適度十足。

▲ Bored Ape Yacht Club可說是NFT的先驅。（圖片品牌提供）

▲ Gmoney 的標誌性橙色冷帽。（圖片品牌提供）

進軍元宇宙

NFT當道，網路正掀起新一波革命，迎來Web3.0。adidas Originals也積極進軍元宇宙（Metaverse），剛與NFT先驅Bored Ape Yacht Club、gmoney和PUNKS Comic團隊合作推出的首個NFT數碼及實體產品系列，在美國adidas.com/metaverse開售即迅速售罄。

買家除可獲得adidas Originals體驗與產品的獨家訪問權，隨?NFT作為虛擬土地與免費聯乘單品的通行證，買家更可在區塊鏈遊戲The Sandbox穿戴相關虛擬裝備，更可購買實體產品包括衞衣、運動套裝及gmoney標誌性的橙色冷帽。

▲ Beyonce自然現身於自己品牌的廣告。（圖片由品牌提供）

▲ 加大碼雙面燈心絨外套。（$1,499/圖片品牌提供）

▲ Houndstooth圖案圓領衞衣。（$699/圖片品牌提供）

▲ IVP 連身裙。（$1,399/圖片品牌提供）

聯乘Beyonce

adidas x Beyonce Ivy Park系列今季帶來第五回聯乘名叫Halls of Ivy，以學院及俱樂部風格繼續宣揚多元包容性。系列採用充滿活力的色調，包括青檸、墨綠、不同深淺的灰色系及經典黑白色等，塑造復古格調，重新詮釋葛倫格紋（Glen check）和千鳥格圖案，配搭大膽剪裁，系列服飾包括運動內衣、針織褲、連身褲、仿皮裙等單品。

▲ FUTURECRAFT.FOOTPRINT跑鞋。（$899/圖片品牌提供）

聯乘 Allbirds

adidas與可持續鞋履品牌Allbirds合作推出的Futurecraft.Footprint，是首個共同研發的低碳足跡運動鞋項目。鞋面採用70%再生聚酯纖維及30%天絲纖維，鞋中底則由82% Adizero Lightstrike及18% Allbirds，以可再生資源甘蔗製造的SweetFoam組成。

跑鞋其他部分均採用天然或環保物料、天然無染色，加上獨特的縫線和布料拼貼技術，而原來製作每雙 Futurecraft.Footprint 跑鞋的碳排放量僅2.94kg CO2e，相比adizero RC3減少了63%，重新設計的鞋盒亦減少物料及重量，周全考慮製鞋過程的每個步驟。

產品查詢︰3100 0496