  • 21°C
香港時間 : 2022106日 (週四) 19:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

adidas進軍元宇宙　Pharrell Williams Beyonce全力加持

博客 17:29 2022/01/06

分享：

Street Fashion盛世，更早已進入奢侈品時尚領域。一雙運動鞋和一件連帽衞衣，已可踏上天橋，也是日常舒適親民之選。運動品牌adidas豈會怠慢，在一年將盡之際搶佔市場，除推出多款聯乘系列，更進軍元宇宙，迎接Web3.0。

adidas x Pharrell Williams Humanrace Sichona酒紅色球鞋。（$1,499/圖片品牌提供）

Humanrace Sichona全新黑色球鞋。（$1,499/圖片品牌提供）

Pharrell Williams Basics連帽衛衣。 （$859/圖片品牌提供） 

Pharrell Williams Basics連帽衛衣。 （$859/圖片品牌提供） 

聯乘Pharrell Williams

adidas Originals與Pharrell Williams多年來合作無間，如何尋找新意是最大問題，這一次推出名為Humanrace Sichona鞋款和Premium Basics單品。Sichona的名字有著美國原住民Dakota「赤腳」的意思，鞋款採用品牌革命性的Futurenatural科技，造出自然無縫的貼合腳感，融合Primeknit鞋面與符合人體工學的TPU鞋中底層。兩大全新配色，以酒紅色（Collegiate Burgundy）及黑色為主調。

至於Premium Basics冬季系列，以100%有機毛圈布料製造，包括圓領衞衣、運動褲等，剪裁上採用中性版型。值得注意的還有Pharrell Williams adilette 2.0 Sandals涼鞋，鞋墊部分印上玩味腳掌解剖圖，網布鞋面配搭魔術貼腳踝搭帶，舒適度十足。

Bored Ape Yacht Club可說是NFT的先驅。（圖片品牌提供）

Gmoney 的標誌性橙色冷帽。（圖片品牌提供）

進軍元宇宙

NFT當道，網路正掀起新一波革命，迎來Web3.0。adidas Originals也積極進軍元宇宙（Metaverse），剛與NFT先驅Bored Ape Yacht Club、gmoney和PUNKS Comic團隊合作推出的首個NFT數碼及實體產品系列，在美國adidas.com/metaverse開售即迅速售罄。

買家除可獲得adidas Originals體驗與產品的獨家訪問權，隨?NFT作為虛擬土地與免費聯乘單品的通行證，買家更可在區塊鏈遊戲The Sandbox穿戴相關虛擬裝備，更可購買實體產品包括衞衣、運動套裝及gmoney標誌性的橙色冷帽。

Beyonce自然現身於自己品牌的廣告。（圖片由品牌提供）

加大碼雙面燈心絨外套。（$1,499/圖片品牌提供）

Houndstooth圖案圓領衞衣。（$699/圖片品牌提供）

IVP 連身裙。（$1,399/圖片品牌提供）

聯乘Beyonce

adidas x Beyonce Ivy Park系列今季帶來第五回聯乘名叫Halls of Ivy，以學院及俱樂部風格繼續宣揚多元包容性。系列採用充滿活力的色調，包括青檸、墨綠、不同深淺的灰色系及經典黑白色等，塑造復古格調，重新詮釋葛倫格紋（Glen check）和千鳥格圖案，配搭大膽剪裁，系列服飾包括運動內衣、針織褲、連身褲、仿皮裙等單品。

FUTURECRAFT.FOOTPRINT跑鞋。（$899/圖片品牌提供）

聯乘 Allbirds

adidas與可持續鞋履品牌Allbirds合作推出的Futurecraft.Footprint，是首個共同研發的低碳足跡運動鞋項目。鞋面採用70%再生聚酯纖維及30%天絲纖維，鞋中底則由82% Adizero Lightstrike及18% Allbirds，以可再生資源甘蔗製造的SweetFoam組成。

跑鞋其他部分均採用天然或環保物料、天然無染色，加上獨特的縫線和布料拼貼技術，而原來製作每雙 Futurecraft.Footprint 跑鞋的碳排放量僅2.94kg CO2e，相比adizero RC3減少了63%，重新設計的鞋盒亦減少物料及重量，周全考慮製鞋過程的每個步驟。

產品查詢︰3100 0496

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

當法國風褸K-WAY遇上日本COMME DES GARCONS　川久保玲繼續心心造勢
2021/12/23
當法國風褸K-WAY遇上日本COMME DES GARCONS　川久保玲繼續心心造勢
RIMOWA變種Vol.1　10個創作單位齊來發功
2021/12/16
RIMOWA變種Vol.1　10個創作單位齊來發功
哥本哈「巾」　HERMES強推男裝頸巾魔法
2021/12/13
哥本哈「巾」　HERMES強推男裝頸巾魔法

你可能感興趣

當法國風褸K-WAY遇上日本COMME DES GARCONS　川久保玲繼續心心造勢
18:35 2021/12/23
當法國風褸K-WAY遇上日本COMME DES GARCONS　川久保玲繼續心心造勢
RIMOWA變種Vol.1　10個創作單位齊來發功
18:31 2021/12/16
RIMOWA變種Vol.1　10個創作單位齊來發功
哥本哈「巾」　HERMES強推男裝頸巾魔法
13:30 2021/12/13
哥本哈「巾」　HERMES強推男裝頸巾魔法

最新專欄文章 更多

積家大玩「逆轉」超能力　解構其過百萬腕錶之謎
今日
積家大玩「逆轉」超能力　解構其過百萬腕錶之謎
科幻小改款27萬入門電動車　Hyundai Kona Electric
2022/01/03
科幻小改款27萬入門電動車　Hyundai Kona Electric
中價位運動服環保新力軍　PANGAIA三大環保面料闖市場
2021/12/30
中價位運動服環保新力軍　PANGAIA三大環保面料闖市場
80萬科幻級電動車　寶馬iX xDrive40
2021/12/24
80萬科幻級電動車　寶馬iX xDrive40
聖誕禮物編輯心水選擇　獎勵自己從"手"飾開始
2021/12/24
聖誕禮物編輯心水選擇　獎勵自己從"手"飾開始
元宇宙 消費資訊 消費種類 運動用品 運動 運動 Adidas

上一篇文章

積家大玩「逆轉」超能力　解構其過百萬腕錶之謎

下一篇文章

【退休規劃】2021年個案總結　退休規劃及製造被動收入注意事項
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 曾經還信用卡Min Pay　對申請樓按有幾大影響？
曾經還信用卡Min Pay　對申請樓按有幾大影響？
博客 - 【2022壬寅虎年】新年想送禮給海外親友？　一文睇晒熱門產品國際快遞寄件攻略
【2022壬寅虎年】新年想送禮給海外親友？　一文睇晒熱門產品國際快遞寄件攻略
【NFT】NFT熱潮殺入香港 玩法係點你要知
【NFT】NFT熱潮殺入香港 玩法係點你要知
博客 - 華田一人票選！　2021年十大零售銀行大事回顧（下）
華田一人票選！　2021年十大零售銀行大事回顧（下）
博客 - 【退休規劃】2021年個案總結　退休規劃及製造被動收入注意事項
【退休規劃】2021年個案總結　退休規劃及製造被動收入注意事項
博客 - 【虛擬資產】《Monkey Kingdom》將發行第二批NFT　如何入手限量頭像博升值？
【虛擬資產】《Monkey Kingdom》將發行第二批NFT　如何入手限量頭像博升值？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款