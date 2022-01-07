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【理財個案】月入4萬持150萬現金　應增持股票或買樓投資？

博客 12:10 2022/01/07

分享：

【理財個案】月入4萬持150萬現金　應增持股票或買樓投資？

不少人認為投資磚頭最保值，但買樓以外，股票等投資工具亦可為投資者帶來吸引的回報，如有現金在手，應如何取捨？有讀者月入4萬元，現時持有150萬元的存款，他正掙扎到底應買樓投資，或增持股票。看看龔成是如何回答。

讀者：

你好，本人月入4萬元，想向你請教理財方面。

本人月供股票1萬元滙豐 （00005） 和港鐵 （00066）

另持有50萬元股票，但買得好雜，佔較大比例有恒地 （00012） ，中移動 （00941） ，其他有港交所 （00388） ，建行 （00939） ，長和 （00001） ，吉利 （00175）

其餘存款都是做定期或買債券，約150萬元左右。

我覺得我持有現金比例太多，我在掙扎到底買樓投資，還是增加股票？

現在的投資組合需要轉嗎？

個案重點：

  • 月入：4萬元
  • 月供股票：1萬元
  • 股票：50萬元，較為分散
  • 定期和現金：150萬元

理財目標：持現金比例過多，應投資物業或股票？

【43歲夫婦月入11萬擁2物業 怎部署7年後退休兼儲400萬子女教育基金？：按此

龔成：

你持有50萬元股票，你要睇當中的質素。決定繼續持有與否，最重要就是分析「企業質素、前景」，買入價不是重點。如果當中有質素不佳的企業，就要賣出。

要記住最重要是建立一個長期的「財富組合」，要優質、要平衡、要適合你的年齡與風險承受程度。

同一行業不能太多，同一股不能太多。要平衡，建立後長期持有，不是買賣賺差價，而是成為你財富組合一部分。

暫時睇，你上述持有的股票，都是有質素的，可以長綫持有。

你月供港鐵可以，但滙豐則未必適合持有太過多，這是收息股，增長力不算強，同時不建議過度集中在銀行股。

至於定期及債券，都是較為防守性的產品，是否適合你投資，其實好睇你的年齡階段。

當我哋進行人生財富累積，會運用「先增值，後現金流」的方法，年輕人應投資較多增值類資產，而較年長的，則應投資較多保守類項目，因為年輕人的財富系統未成形，同時負擔較少，可承受的風險度較高，所以會着重增值為先。

【80後夫婦月入逾11萬擁2物業 如何製造每月3萬元被動收入？：按此

所以，如果你較年長，組合較多收息類資產是可以的。但如果較年輕，就應該着重增長方面。

至於是否買樓，首先，要睇你有無自住需要，如果長遠你是有自住需要，咁就可以買。因為這刻的香港樓，自住的買入價值仍在。

不過在投資方面，這刻則只是中等，因為這刻的其他資產，回報率都較投資物業高，而物業現時的租金回報率較低。

香港樓市，中短期會有少少上落（但不會大跌），長遠會向上。

在長遠計，我仍相信樓市在長遠計，因供求關係，仍是向上多。不過從租金回報率，即是投資的角度，就唔算好吸引。

【本文獲作者龔成授權轉載】

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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