【退休規劃】2021年個案總結　退休規劃及製造被動收入注意事項

踏入新一年，趁機會和大家進行2021年個案回顧。去年除了由我親自負責作個案分析外，亦有由我的7名學生提供的個案，而其餘的16個個案都是由我負責。雖然我只是負責10多組讀者，但背景很廣泛，年齡由31歲至68歲，平均44歲，接近香港人的年齡中位數。另外，讀者的收入相對較高，因為暫時休息而沒有收入的醫生，到月入達到80萬元的私人執業專科醫生亦有，平均月入13.7萬元，他們的平均資產亦達到1,414萬元。

以上數字只代表去年的個案分布，我的專欄實際是為所有讀者服務，歡迎與不同年齡、背景、收入人士商討個人理財人生規劃。雖然每次的個案都不同，但今年最多的查詢，都是環繞4大主題，分別是：一、退休規劃；二、如何創造被動收入；三、怎樣製造現金流；四、進行資產配置。今次也和大家分享今年安排這四大主題時要注意的事項。

一、退休規劃

退休規劃分為累積階段及支出階段。除了不用工作的人士或是因不同原因而很年輕便致富人士，一般人的期望退休歲數都在55歲到65歲之間，所以45歲前通常都是累積階段。

不論你想何時退休，不要被期望退休年齡限制了累積財富的時間，因為不管在甚麼年齡退休，退休後的支出階段都有可能超過20年，甚至因更早退休而需要面對30多40年的退休支出階段，這便是現代世界時常提及的長壽風險。

應對長壽風險的工具，必須能夠按真實退休期而派發收益，所以一些沒有派發期限的工具必須包括在財富組合中，包括年金、派息股基金及派息股票等。每種工具必然有其特性，但不可能有「低風險，高回報及靈活性大」三大特質集於一身的理財產品。

所以在退休規劃上必須懂得管理期望，不應該只專注在短期發生的事情，亦要同時兼顧目前到期望退休的時期，如何能夠令財富穩定地增長，及不會有意外的大額支出。而且應該將退休規劃分開四大方向進行，分別是財務、身體健康狀況、心理因素及社交發展，四方面都準備好的話，將來退休時的生活質素必然不會差。

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二、被動收入

被動收入代表不用花太多精神管理就能夠獲取的收入，面對今日仍然處於低息但高通脹環境，加上金融市場動盪的處境下，不少投資者都很容易因為想追求更高和更多被動收入，而忽略了風險。假如仍然有一段長時間才需要被動收入的話，不需要急於購買短期製造收入的工具，因預期2022年金融市場動盪會持續，所以可以運用分段買入模式累積資本增值資產，例如股票及較進取基金，為未來製造被動收入做準備。

假如仍在工作，但5年內便需要獲取被動收入作生活費的人士，可以考慮將資金分為三部分，分別是存款，派發收益資產及資本增值資產，分配比例要視乎現有財富組合的風險而定。

簡單來說，如果已經累積了等同3年生活費的保守資產，便可以承擔高些風險，而可考慮將更多資金投放到派發收益及資本增值資產。

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三、製現金流

最簡單直接製造現金流的方法，當然是儲起每月收入扣除支出後的盈餘，但花錢通常較儲錢容易，所以平時便應該設定適當的儲蓄比例，切實執行。

除此之外，亦有些人會利用不同資本製造現金流，最常聽到的便是加按物業；現時亦是稅務貸款旺季，可以將個人的賺錢能力作為抵押品向銀行低息借錢。第三種流行的做法是透過人壽保單作為抵押品來製造現金流。這幾種方法都能夠幫助短時間得到一筆較大的資金，但凡事都有兩面。

靠平時儲蓄製造現金流，需要較長時間才能滾存足夠資金，假如用作投資，便會浪費了時間的複息效應。透過借貸得到資金可以更快開始長綫儲蓄計劃，但需要有額外利息支出，面對波動市況，可能會得不償失。因此，運用借貸作為儲蓄策略，需要選擇能夠提供較為平穩回報的資產，追求息差收益，有足夠時間，回報便會理想。我在講座中分享時都強調，投資需要懂得同時把握時間及時機，不同工具有不同的重點，投資前必須了解。

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四、資產配置

甚麼人適合投資在最高潛在回報的資產呢？答案是有時間不停留意市況作出買賣，及面對大額損失都不用擔心的人。積金局直到11月底的統計數字指出，在過去的5年及10年，佔41%至60%股票的混合資產基金類別，最好及最差回報的強積金，都能夠跑贏股票比例更高的同類型基金。這結果反映的是，我們平常以為知道但沒有認真看待的風險問題。

高回報必然伴隨高風險，所以做好資產配置後，整體組合風險降低了，但長期投資表現的穩定性卻提高，結果是長期回報也會提升。究竟你投資期望是「追求轟轟烈烈的損失」，還是「平平穩穩的盈利」呢？面對來年金融市場情況，更要做好資產配置，不需要過度關注你我都不能控制的市場走勢，反而應該關心多些組合的資金分配，只要能持之以恆及持續檢討，長遠才不會出現驚嚇，而是隨時會有驚喜！

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【原文刊於第738期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。