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【防疫優惠】新達荃廣外賣送現金券雙倍積分　荃廣逾30餐廳App點餐熱綫落單一樣得

精明消費 16:20 2022/01/06

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星期五起，市民6點後不可以堂食，叫外賣成為不少香港人的需求。因應第五波疫情，新地旗下荃灣廣場及大埔新達廣場推出快閃外賣優惠，與市民全力抗疫！

由1月7日起，下午6時後於兩商場的餐飲食肆消費滿指定金額，即可享「快閃外賣獎賞」

【OpenRice、Deliveroo、foodpanda優惠一覽（附優惠碼）：按此

荃灣廣場餐飲消費滿200元送50元

於荃灣廣場餐飲食肆消費金額滿200元或以上，即可獲50元贈券乙張，同時兼享雙倍The Point積分。

而The Point by SHKP會員更可透過「新地商場」手機應用程式，於荃灣廣場餐廳點餐外賣自取，另外，商場亦有「外賣一綫通」，消費者可以透過外賣熱綫3469 9438接駁場內超過30家餐廳，先下單後自取。

大埔新達廣場食滿100元送20元

餐飲食肆消費金額滿100元或以上，即可獲20元贈券乙張，同時兼享雙倍The Point積分。

    點擊圖片放大
    +2

【6點後消費回贈100%　新地15商場推「外賣一站通」平台　：按此

希望市民盡量減少外出，讓疫情得以受控，早日回到正常生活。

 

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

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疫情 外賣 新達廣場 地產 荃灣廣場 Tsuen Wan Plaza 新達廣場 Uptown Plaza 商場 餐飲 荃灣 大埔

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