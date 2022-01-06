【防疫優惠】新達荃廣外賣送現金券雙倍積分　荃廣逾30餐廳App點餐熱綫落單一樣得

星期五起，市民6點後不可以堂食，叫外賣成為不少香港人的需求。因應第五波疫情，新地旗下荃灣廣場及大埔新達廣場推出快閃外賣優惠，與市民全力抗疫！

由1月7日起，下午6時後於兩商場的餐飲食肆消費滿指定金額，即可享「快閃外賣獎賞」。

【OpenRice、Deliveroo、foodpanda優惠一覽（附優惠碼）：按此】

荃灣廣場餐飲消費滿200元送50元

於荃灣廣場餐飲食肆消費金額滿200元或以上，即可獲50元贈券乙張，同時兼享雙倍The Point積分。

而The Point by SHKP會員更可透過「新地商場」手機應用程式，於荃灣廣場餐廳點餐外賣自取，另外，商場亦有「外賣一綫通」，消費者可以透過外賣熱綫3469 9438接駁場內超過30家餐廳，先下單後自取。

大埔新達廣場食滿100元送20元

餐飲食肆消費金額滿100元或以上，即可獲20元贈券乙張，同時兼享雙倍The Point積分。

▼ 點擊圖片放大 +2

【6點後消費回贈100% 新地15商場推「外賣一站通」平台 ：按此】

希望市民盡量減少外出，讓疫情得以受控，早日回到正常生活。

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經