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【理財規劃】假期使大了？如何走出債務困境

博客 14:10 2022/01/06

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在聖誕節及新年長假後，相信有些朋友在不自覺情況下消費多了，甚至孭了一身卡數，如果想早些脫離債務困境，以下有5個步驟可做。

步驟1：看清整體狀況

了解你累積了多少債務是你還清債務的第一步。看看你的各種信用卡、看看你的銀行餘額。知道這個總數將幫助你更有效地解決債務問題。

步驟2：看看有沒有更實惠的方法

如果你用信用卡支付假期費用，可能會看到相當高的債務利率。如果是這種情況，降低這些利率將使你的債務更容易還清。例如，選擇申請私人貸款來償還信用卡欠款，以較低的利率償還貸款。

步驟3：重新制定預算

你可能需要在短期內減少一些支出，以騰出現金用於償還債務。看看你的預算，看看哪些支出類別算作非必要。然後考慮減少你在這些領域的支出，直到你的債務有所減少。

步驟4：找兼職

你的預算中可能沒有多少費用可以減少。或者，你可能不想放棄串流媒體服務、早餐咖啡等。如果是這樣的話，搵兼職做可以讓你更容易快速還清假期債務。

步驟5：轉售收到但不想要的節日禮物

如果你收到了你並不真正想要或不需要的禮物，那麼轉售它們可能會給你留下一些筆錢來償還債務。現時有很多二手平台，要賣手上的東西已變得易很多，不妨多多善用。

債務纏身開始新的一年並不理想，但如果你處於這種情況，請不要絕望。用以上幾個步驟可幫你快速解決困境。

【新一年準備學投資？　新手必知3個常犯錯誤　助你減少不必要損失 ： 按此
 

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

【關於HK MoneyClub】

HK MoneyClub為獨立機構，專注為投資者提供投資理財相關資訊及建議，我們希望幫助你掌握自己的財務未來及作出更佳的財務決策。

撰文 : 梁耀康 HKMoneyClub聯合創辦人、CFA

欄名 : 理財MoneyClub

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