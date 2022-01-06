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【防疫優惠】6點後消費回贈100%　新地15商場推「外賣一站通」平台

精明消費 13:35 2022/01/06

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政府宣布周五（7日）起禁晚市堂食。新地 （00016） 旗下商場推出各項優惠及防疫措施應對，包括北角匯、荃錦中心及新領域廣場將會推出晚上6時後消費優惠；旗下15商場更鼓勵市民使用「新地外賣一站通」網上外賣平台。

北角匯「After-6 100%食買賞」

The Point by SHKP會員在1月7日至1月27日期間晚上6時後於北角匯1間指定零售商戶及1間指定食肆以電子貨幣即日消費共滿300元，可換領總值300元指定商戶現金券乙套，回贈率高達100%。

荃錦中心及新領域廣場「After-6 10倍額外積分賞」

The Point by SHKP會員在1月7日至1月27日期間晚上6時後於荃錦中心或新領域廣場1間指定零售商戶及1間指定食肆以電子貨幣即日消費共滿500元或以上，並於荃錦中心2樓顧客服務中心登記積分，可獲額外10倍積分，額外積分上限可達10,000分。

15大商場推「新地外賣一站通」

旗下15商場包括apm、大埔超級城、元朗廣場及新都廣場等，亦由明日（7日）起開始推出「新地外賣一站通」網上外賣平台，提供綫上下單外賣自取服務。顧客毋須下載程式，只須登入平台就可點餐，並可透過多個流動支付平台付費。

另外，下午6時後外賣自取可賺取雙倍積分；到餐飲消費滿100元或以上，可享高達100%現金優惠券回贈。

【1月7日起晚上6時後禁堂食　OpenRice、Deliveroo、foodpanda優惠一覽（附優惠碼）：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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