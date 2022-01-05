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【外賣優惠】1月7日起晚上6時後禁堂食　OpenRice、Deliveroo、foodpanda優惠一覽（附優惠碼）

精明消費 18:50 2022/01/05

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【外賣優惠】1月7日起晚上6時後禁堂食　OpenRice、Deliveroo、foodpanda優惠一覽

本港社區或現Omicron隱形傳播鏈，特首林鄭月娥更指第五波疫情一觸即發。為嚴控疫情，政府公布1月7日零時零分起，餐廳食肆晚上6時起暫停堂食。晚市禁堂食後，不少市民或要選擇購買外賣或外賣自取，以下集合了3大平台的外賣優惠，各打工仔防疫之餘更可保住荷包！

【農曆新年辦年貨換新鈔攻略 一文盡覽商場超市餐廳優惠：按此

1. OpenRice

OpenRice用戶可透過平台搜索提供外賣自取服務的餐廳，現時輸入指定優惠碼，最多可享20元扣減。

    點擊圖片放大
    +7
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優惠詳情

2. 戶戶送Deliveroo

即日起至1月31日，凡透過戶戶送平台惠顧任何餐廳及生活百貨，輸入優惠碼「HAPPY22」，即可享高達220元優惠。

    點擊圖片放大

優惠詳情

【中電派$100消費券 即睇你屋企有無份：按此

3. foodpanda

foodpanda由即日至1月31日推出以下優惠，新客戶最多可享高達40元折扣。

  • 新客戶優惠

新客戶於foodpanda平台首次訂購外賣或生活百貨滿160元，輸入優惠碼「FP2022」可享40元折扣。名額有限，先到先得，額滿即止。受條款及細則約束。

另外，新客戶於foodpanda平台首次訂購外賣或生活百貨滿120元，輸入優惠碼「FPFD」，即可享免運費。完成訂單後，將會在48小時內於帳戶收到額外4張免運費的優惠券，有效期為第一張優惠券使用後30天。名額有限，先到先得，額滿即止。受條款及細則約束。

  • 外賣自取優惠

首次使用foodpanda外賣自取服務，訂購滿100元並輸入優惠碼「FIRSTPICKUP」即享20元折扣優惠。

  • MOX信用卡優惠

MOX客戶憑Mox Credit於foodpanda消費，可享5%CashBack現金回贈，回贈額高達250元。

 

優惠詳情

 

責任編輯：李瑩

 

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欄名 : 消費錦囊

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