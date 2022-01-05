【收息股】預期股息率全部逾7厘　石Sir講3大中資電訊股投資策略

《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）談到中資電訊股的看法，指受惠於中移動今日正式回A所帶動，中資電訊股今日的表現都造好。當中，中國電信 （00728） 昨日（4日）已率先錄得大量資金流入。他認為所有電訊股都會否極泰來，在今年會有好表現。

中電信可長期持有

他認為，中國電信有機會高見3.9元，認為在2.4至2.6元可以吸納，短期支持位在2.6元，短期阻力位則在2.9元。在眾多電訊股之中，雖然其業務發展一般，但其股息率表現最好，預期股息率達7.7%。由於屬高息股，而且目前股價處於低位，建議買入的投資者可長期持用。

在每股盈利預測方面，預期2021年度、2022年度及2023年度分別為0.29元人民幣、0.31元人民幣及0.33元人民幣，表現尚算不錯。

中聯通盈利增長前景最好

至於中國聯通 （00762） 今日同樣錄得不少資金流入。石Sir表示，看到其股價經過長期整固後，稍有上升，認為理應沒有再下行的空間，並認為其前景可獲憧憬。

在投資策略方面，他建議已持有股票的投資者可繼續持有，若沒有貨的話則可等候3.8元吸納，料其短期阻力位為4.2元，短期支持位則在3.9元。

2021至2023年的每股盈利預測分別為0.49元人民幣、0.55元人民幣及0.61元人民幣。在三大內地電訊股之中，其盈利增長前景最好。另外，其預期股息率亦具有吸引力，達7.3%。

中移動未來會於5G方面擴展

另外，中國移動 （00941） 回歸A股，因此石Sir指認為值得投資者考慮買入，但其H股股價未必會如A股市場這麼高，相信最高只會見60元。若未有持貨的投資者想買入，可以在49元吸納，短期阻力位料在59元。

他相信，中移動未來會做很多發展計劃，尤其是在5G方面。另外，亦預期其未來數年的盈利增長表現不錯，2021至2023年的每股盈利預測料分別為5.56元人民幣、5.85元人民幣及6.14元人民幣。而中移動的預期股息率同樣為7.3%。

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責任編輯：鄭樂怡

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