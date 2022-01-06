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【2022壬寅虎年】沙田新城市廣場「開運喵喵遊園」　福氣滿滿迎新年

精明消費 11:35 2022/01/06

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【好去處】沙田新城市廣場「開運喵喵遊園」 福氣滿滿迎新年

招財貓是源自日本的吉祥物，相傳牠白雪雪、戴上鈴鐺、舉起手的形象會帶來好運和財富。想看看可愛的貓咪，同感受新年氣氛，可以由1月8日起參觀沙田新城市廣場的「開運喵喵遊園」。不過，鑑於特首林鄭月娥指第五波疫情一觸即發，新推出多項防疫措施，大家要留意疫情發展和措施更新，以及活動主辦單位的最新安排，遵守好防疫規則。

可愛招財貓　祈求好運氣

遊園內景點包括彩色鳥居步道、戀愛運招福貓寺、大鳴迎春小花園、招福貓玉掌台、魚躍金運船。而且，每一處的招財貓都會配有不同裝飾品，寓意大家的財富、事業、學業和戀愛運氣可以更進一步。

至於在廣場三期3樓，有一個貓の壯臂招康庭園。那裏的招財貓會舉起強而有力的右臂，身旁更有一個巨型健康御守，寓意新一年人人都身壯力健。

行年宵市集　感受新春氣氛

除了可以在遊園內「打卡」拍照之外，亦可以參觀「大和春日年宵市集」，會分皆段有不同主題，包括「御守の祭」、「貓の年」及「告白市集」等。

此外，因應農曆新年，新城市廣場也推出了「金瀛新春」利市封套裝。由1月10日至31日期間，顧客凡於商場內以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可換領「賀年版」套裝，內有1套4款利市封，此外，又有利市封連「粉瀛春慶」利市袋的「尊貴版」。同時，The Point by SHKP會員亦可用積分換領，名額有限，換完即止。

 

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開運喵喵遊園

日期：1月8日至2月20日
開放時間：中午12時至晚上10時
地點：新城市廣場一期1樓羅馬圓形獻技場，以及新城市廣場三期3樓（貓の壯臂招福庭園）

大和春日年宵市集

市集日期：

  • 御守の祭：1月7日至20日
  • 貓の年：1月21日至2月6日
  • 告白市集：2月7日至2月20日

開放時間：上午11時至晚上9時
地點： 新城市廣場一期1樓東翼

金瀛新春和風利是封換領詳情

日期：1月10日至31日
時間：早上10時至晚上10時
地點：新城市廣場3期1樓The Point會員專櫃
詳情（最多3張不同發票）：

  • 「賀年版」套裝：以電子貨幣即日消費滿1,000元，包括1套4款利是封，共有8個。
  • 「尊貴版」套裝：以電子貨幣即日消費滿3,000元，包括1套4款利是封連粉瀛春慶利是袋

The Point by SHKP會員換領積分：

  • 「賀年版」：2,500積分
  • 「尊貴版」：6,000積分

沙田友獨家賞

於新城市廣場及HomeSquare即日電子消費者合共滿10,000元，即可換領金瀛新春和風利是封、粉瀛春慶利是袋、府府生威陶瓷杯、金銀滿屋利是封乙個。

（電子發票消費金額最少500元或以上，而HomeSquare之即日電子發票必須為家居商舖）

 

更多農曆新年好去處，請瀏覽2022壬寅虎年懶人包

 

責任編輯：李伊洛

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欄名 : 消費錦囊

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