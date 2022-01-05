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曾經還信用卡Min Pay　對申請樓按有幾大影響？

博客 15:25 2022/01/05

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樓價高企，不少年輕人有「再努力儲蓄都難籌措首期」的抱怨；甚至索性放棄儲蓄置業，寧增加消費。此種態度如果演化為先使未來錢，未來一旦人生規劃有變、計劃買樓，有可能令置業的難度大幅提高。

我們處理的個案，不乏三十出頭，收入不俗的；他們申請按揭本來沒大問題。但往往是早年一些消費性貸款，令他們難以通過壓力測試。其中一些個案，是按揭申請人曾以信用卡簽帳，有較大筆欠款，多年來以最低還款額（Min Pay）的方式還款。

5萬卡數可致借少35萬

以信用卡未償還欠款5萬，利率30厘計，最低還款額可低至數百元，不少按揭申請人可能會以為，幾百元的每月還款不會對按揭申請有大影響。但申請按揭時，貸款機構計算申請人的每月債務負擔，並不會以最低還款額為準。市場一般以信用卡結欠的3%至5%計算借款人的每月還款。以上文提及的5萬元結欠為例，在貸款機構眼中，每月債務負擔是1,500元至2,500元。聽起來似乎也不多，但其影響其實甚大。

以一個月入40,000元的申請人為例，如果沒有其他債務，在現行一般H按鎖息2.5厘，還款30年的條件下，可通過壓測借取的樓按額度約422萬元。如果他有一筆5萬元的信用卡欠款，一直以最低還款額的方式還款，銀行計算每月債務負擔為2,000元，那他的可借取按按額度會跌至約387萬元。即為了5萬元的欠款，少借了35萬元。

【美國加息　資金流向未明　料樓價明年初持續橫行：按此

要留意，並不是凡有信用卡欠款都會按以上方式計算需負擔的每月還款。如果借款人不是以Min Pay方式還款，而是每月還清信用卡欠款，銀行計算壓測時，便可不計其信用卡結欠。另一個更簡單的應對既有信用卡結欠的方式，是直接清還舊債，都有助於按揭申請。

由於信用卡利率高逾30厘，最低還款機制每月償還本金比例偏低，還款多年，欠款總額亦只會微跌；會影響未來其他借款申請。有意置業者宜先減輕此類利率偏高的債務，以便順利申請按揭。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 葉敬誠 按計劃有限公司執行董事

欄名 : 宏觀論按

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