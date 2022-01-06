  • 22°C
香港時間 : 2022106日 (週四) 14:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外幣兌換】百年找換店宣布不敵疫情結業　港九新界仲有邊間可以換錢？

精明消費 13:05 2022/01/06

分享：

疫情前，港人放假最愛旅行，帶挈本港的找換店生意暢旺。但新冠疫情持續，找換店亦受打擊，擁有多年歷史的百年找換店宣布將於下周四（13日）結業，並感謝顧客過去長期鼎力支持。

    點擊圖片放大

位於中環的百年找換店因滙率吸引和有充足外幣供兌換，一向深受市民歡迎，以往店外不時出現人龍排隊等候換錢。不過近2年疫情使外遊市民和遊客大減，外幣兌換需求急降，百年找換店亦難敵打擊，無奈結束營業。百年結業，日後港人去旅行要換外幣，除了經銀行兌換，還有甚麼找換店可選擇？

■港九新界9間找換店推薦■

    點擊圖片放大
    +7
    +6

大額兌換要提供身份認證

大部分找換店都免手續費及不設最低兌換額，不過要留意，根據香港法例，如兌換12萬港元或以上（或等值外幣），兌換前需提供身份證、聯絡電話及三個月有效之住址證明（部分找換店兌換少於12萬仍要提供）。

網上或電話可查詢即時滙率及存貨

另外，兌換前可先留意門市是否有足夠外幣，部分找換店設有網上或電話短訊預留外幣，例如發達鳥、飛鳥、牛記、多福都可讓顧客先查詢外幣存貨，以免白走一趟。

找換店更新滙率的時間普遍在早上8時至11時左右，視乎各店情況。出發去找換店前，建議先電話或網上查詢滙率。堅成找換、發達鳥、生生等都設有即時滙價查詢，其中生生找換更有全港各大找換店和銀行的滙率，可即時作比較。

 

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【防疫優惠】6點後消費回贈100%　新地15商場推「外賣一站通」平台
今日
【防疫優惠】6點後消費回贈100%　新地15商場推「外賣一站通」平台
【2022壬寅虎年懶人包】農曆新年辦年貨換新鈔攻略　一文盡覽商場超市餐廳優惠（更新至1月6日）
今日
【2022壬寅虎年懶人包】農曆新年辦年貨換新鈔攻略　一文盡覽商場超市餐廳優惠（更新至1月6日）
【2022壬寅虎年】沙田新城市廣場「開運喵喵遊園」　福氣滿滿迎新年
今日
【2022壬寅虎年】沙田新城市廣場「開運喵喵遊園」　福氣滿滿迎新年
【消費優惠】盞記辦年貨優惠　預訂海味禮盒低至$588
今日
【消費優惠】盞記辦年貨優惠　預訂海味禮盒低至$588
【消費優惠】美心賀年糕點禮盒優惠：買2件享額外9折　滙豐信用卡享7折
今日
【消費優惠】美心賀年糕點禮盒優惠：買2件享額外9折　滙豐信用卡享7折
外滙 香港 澳元 紐元 歐元 英鎊 美元 日圓 港元 外滙貨幣

上一篇文章

【防疫優惠】6點後消費回贈100%　新地15商場推「外賣一站通」平台

下一篇文章

【2022壬寅虎年懶人包】農曆新年辦年貨換新鈔攻略　一文盡覽商場超市餐廳優惠（更新至1月6日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港鐵月票】都會票50元扣減優惠1月1日結束！　把握最後機會享優惠價
【港鐵月票】都會票50元扣減優惠1月1日結束！　把握最後機會享優惠價
【2022壬寅虎年】3間發鈔銀行1月13日起供應新鈔兌換　提早網上預約免派籌輪候
【2022壬寅虎年】3間發鈔銀行1月13日起供應新鈔兌換　提早網上預約免派籌輪候
【好去處】中環AIA冬日摩天輪嘉年華　攤位遊戲＋旋轉木馬＋碰碰車
【好去處】中環AIA冬日摩天輪嘉年華　攤位遊戲＋旋轉木馬＋碰碰車
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年12月6日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年12月6日）
【跨年倒數】除夕倒數好去處　演唱會賞夜景市集迎2022
【跨年倒數】除夕倒數好去處　演唱會賞夜景市集迎2022
【工展會2021】12月11日開鑼8元入場　400個購物優惠低至1折　打兩針免費入場
【工展會2021】12月11日開鑼8元入場　400個購物優惠低至1折　打兩針免費入場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款