【外幣兌換】百年找換店宣布不敵疫情結業　港九新界仲有邊間可以換錢？

疫情前，港人放假最愛旅行，帶挈本港的找換店生意暢旺。但新冠疫情持續，找換店亦受打擊，擁有多年歷史的百年找換店宣布將於下周四（13日）結業，並感謝顧客過去長期鼎力支持。

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位於中環的百年找換店因滙率吸引和有充足外幣供兌換，一向深受市民歡迎，以往店外不時出現人龍排隊等候換錢。不過近2年疫情使外遊市民和遊客大減，外幣兌換需求急降，百年找換店亦難敵打擊，無奈結束營業。百年結業，日後港人去旅行要換外幣，除了經銀行兌換，還有甚麼找換店可選擇？

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大額兌換要提供身份認證

大部分找換店都免手續費及不設最低兌換額，不過要留意，根據香港法例，如兌換12萬港元或以上（或等值外幣），兌換前需提供身份證、聯絡電話及三個月有效之住址證明（部分找換店兌換少於12萬仍要提供）。

網上或電話可查詢即時滙率及存貨

另外，兌換前可先留意門市是否有足夠外幣，部分找換店設有網上或電話短訊預留外幣，例如發達鳥、飛鳥、牛記、多福都可讓顧客先查詢外幣存貨，以免白走一趟。

找換店更新滙率的時間普遍在早上8時至11時左右，視乎各店情況。出發去找換店前，建議先電話或網上查詢滙率。堅成找換、發達鳥、生生等都設有即時滙價查詢，其中生生找換更有全港各大找換店和銀行的滙率，可即時作比較。

責任編輯：嚴熹曼

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