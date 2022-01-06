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【Staycation】網民最喜愛Staycation酒店　邊間平靚正？　半島瑰麗文華東方三甲不入

精明消費 15:30 2022/01/06

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全球疫情未止，Staycation（宅度假）成為港人的新旅遊趨勢，不少港人更會在社交平台交流酒店住宿心得，上次就同大家分享了最不受網民歡迎的酒店，而上月底亦有網民發起投票活動，選出最喜歡的Staycation酒店，第一名與第二名酒店只差43票。不少網民鍾意打卡的瑰麗酒店（Rosewood Hotels）、文華東方及半島酒店均三甲不入！睇吓大家心水酒店有無上榜！

【網民票選2021年最不喜愛酒店　第一名奪341票　半島都有上榜：按此

■2021年網民票選最喜愛Staycation酒店■

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網友根據Tripadvisors網站排名、酒店在討論區的出現次數以及2021年的星級排名，挑選出20間酒店進行投票。網民就根據酒店環境及客房清潔度、酒店的性價比、餐飲體驗（餐廳食物質素和客房內用餐）以及酒店員工服務和友善態度，選出最喜歡的Staycation酒店，每人只可投一票。

根據投票結果，香港百樂酒店以544票奪得冠軍，更有網友留言大讚平靚正；而香港君悅酒店以501票屈居第二名，與冠軍只差43票。第三名的得票已經大幅下降，南洋酒店只得180票。

另外，香港文華東方酒店則以121票居第5名，而半島酒店只得37票位居第10名。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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