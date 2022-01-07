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【消費優惠】麥當勞用PayMe買滿$35享10%回贈　鴻星指定年糕任選3盒$398

精明消費 07:00 2022/01/07

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. PayMex麥當勞：買滿$35享10%回贈

由即日起至2月16日，用PayMe於麥當勞買滿35元或以上，即享10%即時回贈，優惠適用於門市及麥當勞App。付款時需付全額，交易完成後會即時將回贈存入你的PayMe戶口。

    點擊圖片放大

2. 鴻星：指定年糕任選3盒$398

鴻星推出分店限定優惠，購買指定年糕任選3盒只需398元。指定年糕包括鴻運年糕、瑤柱蘿蔔糕、奶皇黃金糕、蔗汁馬蹄糕、臘味芋頭糕、金絲貢棗糕、山芋千絲糕。

另外，現時於分店買年糕產品滿450元或以上，即送「自家製蝦乾辣油」1樽。贈品數量有限，送完即止。

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分店一覽

3. 123 by Ella：買滿$108送$138開運利市

由即日起至1月23日，於123 by Ella全場購物滿108元，即送價值138元「開運利市」1封。貨品數量有限，售完即止。

    點擊圖片放大

分店一覽

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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著數優惠 蘿蔔糕 麥當勞 PayMe

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