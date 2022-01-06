【NFT】新手落場投資NFT　基本交易步驟逐步睇

踏入新一年，NFT仍然是投資熱話，上一文章提到5大基本NFT知識，有興趣接觸NFT的朋友們了解其儲存和擁有權方面的特點後，接下來便要了解它的交易平台和流程啦。

【2021年成大熱投資 NFT投資5大基本知識你又知唔知？：按此】

香港現時常用的NFT平台

在香港想投資NFT的交易平台眾多，OpenSea是目前最大型的NFT交易平台，可以支援以太坊及Polygon兩個區塊鏈，所以每次進行交易時，買家的虛擬錢包需要有足夠的以太幣及Matic（Polygon的公鏈幣）以支付交易所需的礦工費（Gas Fee）。

而香港本土創立的交易平台有香港數字資產交易所（HKD.com）向藝術家提供一個網上作品發布、推廣、交易及支付的平台，產品類別多樣化，包括數碼藝術品、動畫、音樂、電影類加密收藏品等。

不過各位要留意，因為NFT是近期才盛行的投資工具，不少交易平台屬初創公司，有機會存在安全漏洞，例如攻擊者利用該漏洞誘使用户點擊惡意NFT，用户點擊後就會從用户加密貨幣錢包中竊取所有加密貨幣。另外，NFT本來是一個具極高波動的市場，價格隨市場反應而變動，都涉及一定風險，故此投資NFT必須作出慎重考慮。

■購買NFT常見7大步驟■

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想知道NFT如何在市場拍賣？下一文章為你解開拍賣行點為NFT辦真偽，記住繼續留意我哋嘅更新。

責任編輯：區祖飛

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