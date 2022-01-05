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【理財二三事】年尾花紅　要咁使先可以為未來增值！

個人增值 17:20 2022/01/05

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一年容易過，又到2022年，亦是不少打工仔期待年尾公司派發花紅。打工仔收到一筆額外的金錢，當然很開心，亦會想獎勵自己在過去一年的辛勞。不過Bonus如何可以用得有價值，不會變成了為消費而消費呢？若你懂得將資金分配運用，更加可以為未來增值，所以好好計劃亦是很重要。看看以下的貼士，或許從今年開始就可以將花紅用得其所，為未來增值。

貼士1：先儲起一部分

很多人都有一個花紅是額外金錢的心態，所以應該要花光，或者有種是意外之財的想法。若你有這想法，則要從今年開始改。若你工作5年，每年將花紅的一部分儲起，假若1年儲多1萬元，5年已經有5萬元，可以用作投資增值。故此建議大家可以將花紅的一部分儲起來，為未來作好準備，未雨綢繆。因為除了日常的開支，在人生的不同階段亦會有突如其來的支出。

貼士2：適度獎勵自己

得到額外的一筆錢，當然明白每人都會想好好獎勵自己。今年雖然不能去旅行，但打工仔仍然可以預留一部分金額，與家人吃一餐好的晚餐，或是去主題樂園玩樂一番，慰勞自己過去一年的努力，這樣不會因為限制自己過多，而引致報復式的消費行為。

花紅並不是讓你花到荷包見紅，為未來作好準備，做一個會理財的打工仔，才是上策。

 

責任編輯：陳玉蓮

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欄名 : 理財學堂

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