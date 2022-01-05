【加密錢包】星之子開發加密貨幣錢包TALK+　派50萬元泰達幣利市　於實惠購物可直接付款

本港雖然有不少人持有加密貨幣，但現時想在商店消費時使用加密貨幣仍然很困難。星之子陳易希為此開發全港首個具備加密貨幣錢包功能的通訊程式TALK+，並與Pricerite實惠合作，日後用戶便可使用加密貨幣付款，直接用於日常消費。由即日起至2月15日期間下載TALK+應用程式，更可獲價值相當於約78元的「泰達幣」（USDT）。

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本港首個加密貨幣錢包 支援14種幣

TALK+為本港首個結合通訊軟件及加密貨幣錢包的應用程式，用戶可透過通訊錄將加密貨幣傳送給朋友，即時到帳，交易過程更毋須對方提供傳送地址。現時TALK+支援14種加密貨幣，包括比特幣（Bitcoin）、以太幣（ETH）、幣安幣（BNB）、狗狗幣（DOGE）、泰達幣（USDT）、美元穩定幣（USDC）等。

新用戶可獲10枚泰達幣

為令更多人使用加密貨幣，TALK+將合共送出50萬元加密貨幣利市。由即日起至2月15日，新客戶啟動TALK+錢包並存入約200元或以上的加密貨幣，可獲10枚泰達幣利市，價值相等於78元；舊客戶邀請新用戶下載使用，同樣可獲10枚泰達幣利市，最多可以領取10次。邀請親友最多的首五名用戶，將可額外獲價值約1,560港元至15,600港元的比特幣獎賞。

此外，TALK+通過連繫JDL作加密貨幣結算，及與Coincoinpay收款渠道合作。即日起用戶於全綫實惠分店可以加密貨幣付款，支付時只需要選擇加密貨幣，並展示付款二維碼，錢包便會根據當刻滙價顯示應收取的加密貨幣數量以進行交易，會員以TALK+付款更可享有3倍會員積分。

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責任編輯：嚴熹曼

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