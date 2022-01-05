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【消委會】投票選「牛年十大消費新聞選舉」　贏頭獎5,000元禮品卡

精明消費 15:55 2022/01/05

分享：

農曆新年即將來臨，牛年過去虎年到，只要撳個制，即有機會贏5,000元的禮品卡。消費者委員會《選擇》月刊舉辦「牛年十大消費新聞選舉」，與市民回顧過去一年，各宗令人印象深刻的消費新聞。活動由本月3日起開始至本月23日結束，投票共分3個階段。

參與投票的市民有機會贏得獎品，活動獎品共有42份，金額由200元至5,000元不等。投票期內，消委會將在每個階段抽出10位幸運兒，中獎者可獲價值200元的禮品卡獎品；而所有投票者將自動參加終極大抽獎，贏取頭獎價值5,000元的禮品卡。

消委會「牛年十大消費新聞選舉」詳情

投票日期：
第一階段：2022年1月3日至9日
第二階段：2022年1月10日至16日
第三階段：2022年1月17日至23日

禮品：
獎賞一：每階段抽出10位得獎者，中獎者可獲200元禮品卡
獎賞二：所有投票者將自動參加終極大抽獎，贏取頭獎5,000元禮品卡

市民可以就4個範疇作出投票，分別為「十大消費新聞」、「『最大快人心』消費新聞」、「『最抵讚』消費新聞」以及「『最離譜』消費新聞」。

條款及細則可參閱官方抽獎網站

 

責任編輯：陳玉蓮

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