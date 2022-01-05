【2022壬寅虎年】新年想送禮給海外親友？　一文睇晒熱門產品國際快遞寄件攻略

新年即將來臨，相信疫情關係令不少人都與親友分隔兩地，或會錯過一起共度佳節的機會。不過，你仍可把握機會，透過寄國際快遞形式，寄送他們一份新年禮物！以下整理了各類熱門新年禮物的寄件限制，讓你輕鬆傳達溫暖心意，隔岸共享團聚情誼！

■新年禮物國際快遞寄件注意事項■

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每逢新年等節日，不少人都會寄禮物予海外親友，國際貨運量一般會比平日大增。為免國際快遞有所延誤，建議大家預留時間盡早安排寄件！

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