  • 23°C
香港時間 : 2022105日 (週三) 13:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022壬寅虎年】新年想送禮給海外親友？　一文睇晒熱門產品國際快遞寄件攻略

博客 12:50 2022/01/05

分享：

新年即將來臨，相信疫情關係令不少人都與親友分隔兩地，或會錯過一起共度佳節的機會。不過，你仍可把握機會，透過寄國際快遞形式，寄送他們一份新年禮物！以下整理了各類熱門新年禮物的寄件限制，讓你輕鬆傳達溫暖心意，隔岸共享團聚情誼！

新年禮物國際快遞寄件注意事項

    點擊圖片放大
    +4
    +3

每逢新年等節日，不少人都會寄禮物予海外親友，國際貨運量一般會比平日大增。為免國際快遞有所延誤，建議大家預留時間盡早安排寄件！

 

【關於FreightAmigo

FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

撰文 : 謝凱澄 FreightAmigo一站式供應鏈金融平台總監

欄名 : 移室移居友計仔

最新專欄文章 更多

博客 - 【移民泰國】海外搬屋到泰國　須注意宗教物品寄運限制
2021/12/21
【移民泰國】海外搬屋到泰國　須注意宗教物品寄運限制
【移民美國】海外搬屋到美國　即睇申請免稅文件及禁運清單
2021/12/07
【移民美國】海外搬屋到美國　即睇申請免稅文件及禁運清單
博客 - 【海外搬屋】新屋入伙拜四角　點樣寄香燭冥鏹到外國？（附簡易祭品清單）
2021/11/24
【海外搬屋】新屋入伙拜四角　點樣寄香燭冥鏹到外國？（附簡易祭品清單）
博客 - 【海外搬屋】移居外地想運「愛驅」過去？　即睇運送程序及所需文件
2021/11/08
【海外搬屋】移居外地想運「愛驅」過去？　即睇運送程序及所需文件
博客 - 【移居海外】搬屋到海外　4個執箱技巧及包裝貼士
2021/10/25
【移居海外】搬屋到海外　4個執箱技巧及包裝貼士
移民 農曆新年 運輸

下一篇文章

華田一人票選！　2021年十大零售銀行大事回顧（上）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 【儲蓄保險】比拼4款熱推長期儲蓄保險　3種紅利有咩分別？　
【儲蓄保險】比拼4款熱推長期儲蓄保險　3種紅利有咩分別？　
老少咸宜人氣家庭車　20萬Suzuki Bandit Solio
老少咸宜人氣家庭車　20萬Suzuki Bandit Solio
博客 - 【虛擬資產】《Monkey Kingdom》將發行第二批NFT　如何入手限量頭像博升值？
【虛擬資產】《Monkey Kingdom》將發行第二批NFT　如何入手限量頭像博升值？
博客 - 【保費融資】抵押保單博高回報？保費融資5大伏位逐個捉
【保費融資】抵押保單博高回報？保費融資5大伏位逐個捉
博客 - 育兒的真諦　別把子女逼得太緊
育兒的真諦　別把子女逼得太緊
博客 - 【理財規劃】年終財務規劃回顧　善用「扣稅三寶」慳稅兼提升退休保障
【理財規劃】年終財務規劃回顧　善用「扣稅三寶」慳稅兼提升退休保障
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款