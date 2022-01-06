【2022壬寅虎年懶人包】農曆新年辦年貨換新鈔攻略 一文盡覽商場超市餐廳優惠（更新至1月6日） 精明消費 12:16 2022/01/06 分享： 臨近農曆新年，相信家家戶戶都要忙着準備食團年飯、辦年貨、換新鈔封利市等等，這個懶人包為你整合以上眾多資訊，讓你了解最新的優惠及情報！ （更新至1月6日，最新加入新年至海外及沙田新城市廣場農曆新年活動資訊） 辦年貨優惠 一田推賀年禮籃$308起 五大品牌糕券低至62折預售（1月5日新增） 惠康「七師虎愛你」迎福虎 買賀年禮盒20元加購康寧保鮮盒 商場特色打卡位／優惠 沙田新城市廣場「開運喵喵遊園」 福氣滿滿迎新年（1月6日新增） 奧海城「椒福」活動換《闔家辣》獨家禮品 新春市集＋巨型金盤＋辣椒醬樽桃花樹（1月5日新增） 恒地7大商場新春禮遇 會員積分換御守利市封＋祈願繪馬 港鐵商場「連年賞」 大年初一至初七派過萬封電子利市 「樂高雲霄虎城」6米高摩天輪＋互動遊戲 消費換全港獨家LEGO套裝 換新鈔資訊 3間發鈔銀行1月13日起供應新鈔兌換 提早網上預約免派籌輪候 送禮至海外攻略 新年想送禮給海外親友？ 一文睇晒熱門產品國際快遞寄件攻略（1月6日新增） 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【2022壬寅虎年】沙田新城市廣場「開運喵喵遊園」 福氣滿滿迎新年 今日 【2022壬寅虎年】沙田新城市廣場「開運喵喵遊園」 福氣滿滿迎新年 【消費優惠】盞記辦年貨優惠 預訂海味禮盒低至$588 今日 【消費優惠】盞記辦年貨優惠 預訂海味禮盒低至$588 【消費優惠】美心賀年糕點禮盒優惠：買2件享額外9折 滙豐信用卡享7折 今日 【消費優惠】美心賀年糕點禮盒優惠：買2件享額外9折 滙豐信用卡享7折 【外賣優惠】1月7日起晚上6時後禁堂食 OpenRice、Deliveroo、foodpanda優惠一覽（附優惠碼） 2022/01/05 【外賣優惠】1月7日起晚上6時後禁堂食 OpenRice、Deliveroo、foodpanda優惠一覽（附優惠碼） 【加密錢包】星之子開發加密貨幣錢包TALK+ 派50萬元泰達幣利市 於實惠購物可直接付款 2022/01/05 【加密錢包】星之子開發加密貨幣錢包TALK+ 派50萬元泰達幣利市 於實惠購物可直接付款 餐廳 超市 好去處 農曆新年 商場