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【2022壬寅虎年懶人包】農曆新年辦年貨換新鈔攻略　一文盡覽商場超市餐廳優惠（更新至1月5日）

精明消費 11:30 2022/01/05

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臨近農曆新年，相信家家戶戶都要忙着準備食團年飯、辦年貨、換新鈔封利市等等，這個懶人包為你整合以上眾多資訊，讓你了解最新的優惠及情報！

（更新至1月5日，最新加入一田賀年禮籃、糕券優惠，以及奧海城新春活動資訊）

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欄名 : 消費錦囊

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