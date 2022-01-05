【2022壬寅虎年懶人包】農曆新年辦年貨換新鈔攻略 一文盡覽商場超市餐廳優惠（更新至1月5日） 精明消費 11:30 2022/01/05 分享： 臨近農曆新年，相信家家戶戶都要忙着準備食團年飯、辦年貨、換新鈔封利市等等，這個懶人包為你整合以上眾多資訊，讓你了解最新的優惠及情報！ （更新至1月5日，最新加入一田賀年禮籃、糕券優惠，以及奧海城新春活動資訊） 辦年貨優惠 一田推賀年禮籃$308起 五大品牌糕券低至62折預售（1月5日新增） 惠康「七師虎愛你」迎福虎 買賀年禮盒20元加購康寧保鮮盒 商場特色打卡位／優惠 奧海城「椒福」活動換《闔家辣》獨家禮品 新春市集＋巨型金盤＋辣椒醬樽桃花樹（1月5日新增） 恒地7大商場新春禮遇 會員積分換御守利市封＋祈願繪馬 港鐵商場「連年賞」 大年初一至初七派過萬封電子利市 「樂高雲霄虎城」6米高摩天輪＋互動遊戲 消費換全港獨家LEGO套裝 換新鈔資訊 3間發鈔銀行1月13日起供應新鈔兌換 提早網上預約免派籌輪候 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】樂思教育出版年度開倉 中小學補充練習低至$20 今日 【消費優惠】樂思教育出版年度開倉 中小學補充練習低至$20 【消費優惠】皇玥網店節日禮盒年糕買3送1 今日 【消費優惠】皇玥網店節日禮盒年糕買3送1 【舊書回收】太古坊ArtisTree 10元義賣書籍 全港41個回收點 2022/01/04 【舊書回收】太古坊ArtisTree 10元義賣書籍 全港41個回收點 【2022壬寅虎年】奧海城「椒福」活動換《闔家辣》獨家禮品 新春市集＋巨型金盤＋辣椒醬樽桃花樹 2022/01/04 【2022壬寅虎年】奧海城「椒福」活動換《闔家辣》獨家禮品 新春市集＋巨型金盤＋辣椒醬樽桃花樹 【2022壬寅虎年】「樂高雲霄虎城」6米高摩天輪＋互動遊戲 消費換全港獨家LEGO套裝 2022/01/04 【2022壬寅虎年】「樂高雲霄虎城」6米高摩天輪＋互動遊戲 消費換全港獨家LEGO套裝 餐廳 超市 好去處 農曆新年 商場