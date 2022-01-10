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【2022壬寅虎年懶人包】農曆新年辦年貨換新鈔攻略　一文盡覽商場超市優惠（更新至1月10日）

精明消費 17:20 2022/01/10

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臨近農曆新年，相信家家戶戶都要忙着準備食團年飯、辦年貨、換新鈔封利市等等，這個懶人包為你整合以上眾多資訊，讓你了解最新的優惠及情報！

（更新至1月10日，最新加入士多消費優惠、屈臣氏新春口罩、翠亨村盤菜、FEAST盤菜及PopWalk換領利市封等資訊）

辦年貨優惠

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新春盤菜之選

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欄名 : 消費錦囊

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