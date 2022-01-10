【2022壬寅虎年懶人包】農曆新年辦年貨換新鈔攻略 一文盡覽商場超市優惠（更新至1月10日） 精明消費 17:20 2022/01/10 分享： 臨近農曆新年，相信家家戶戶都要忙着準備食團年飯、辦年貨、換新鈔封利市等等，這個懶人包為你整合以上眾多資訊，讓你了解最新的優惠及情報！ （更新至1月10日，最新加入士多消費優惠、屈臣氏新春口罩、翠亨村盤菜、FEAST盤菜及PopWalk換領利市封等資訊） 辦年貨優惠 士多「迎春接筍」派逾13萬現金券 消費滿888元獲利市刮刮卡抽獎（1月10日新增） 盞記辦年貨優惠 預訂海味禮盒低至$588 一田推賀年禮籃$308起 五大品牌糕券低至62折預售 惠康「七師虎愛你」迎福虎 買賀年禮盒20元加購康寧保鮮盒 賀年糕點優惠 美心賀年糕點禮盒優惠：買2件享額外9折 滙豐信用卡享7折 皇玥網店節日禮盒年糕買3送1 帝港酒店集團新春糕點早鳥優惠 1月25日前訂購享9折 新春盤菜之選 翠亨邨推盆菜和乳豬套餐 6至8人餐外賣自取$1,588起（1月10日新增） FEAST鮮鮑花膠豐食盆菜1,188元起 預訂88折兼享500元餐飲禮券回贈（1月10日新增） 商場特色打卡位／優惠 文青風WHOSMiNG虎年利市封 1月7日起PopWalk可憑會員積分預留（1月10日新增） 沙田新城市廣場「開運喵喵遊園」 福氣滿滿迎新年 奧海城「椒福」活動換《闔家辣》獨家禮品 新春市集＋巨型金盤＋辣椒醬樽桃花樹 恒地7大商場新春禮遇 會員積分換御守利市封＋祈願繪馬 港鐵商場「連年賞」 大年初一至初七派過萬封電子利市 「樂高雲霄虎城」6米高摩天輪＋互動遊戲 消費換全港獨家LEGO套裝 換新鈔資訊 3間發鈔銀行1月13日起供應新鈔兌換 提早網上預約免派籌輪候 送禮至海外攻略 新年想送禮給海外親友？ 一文睇晒熱門產品國際快遞寄件攻略 最潮賀年口罩 屈臣氏買七色開運水或口罩 免費睇七師傅虎年開運攻略 憑推廣碼搶揮春利市套裝（1月10日新增） 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【防疫優惠】新地商場加推抗疫優惠 12商場餐飲優惠整合 今日 【防疫優惠】新地商場加推抗疫優惠 12商場餐飲優惠整合 【消費優惠】豐澤新年優惠 $998任選3件電器 精選產品低至25折 今日 【消費優惠】豐澤新年優惠 $998任選3件電器 精選產品低至25折 【消費優惠】Mr. Steak 2人外賣自助餐7折 $398嘆5道菜任選14款美食 今日 【消費優惠】Mr. Steak 2人外賣自助餐7折 $398嘆5道菜任選14款美食 【2022壬寅虎年】翠亨邨推盆菜和乳豬套餐 6至8人餐外賣自取$1,588起 2022/01/09 【2022壬寅虎年】翠亨邨推盆菜和乳豬套餐 6至8人餐外賣自取$1,588起 【2022壬寅虎年】FEAST鮮鮑花膠豐食盆菜1,188元起 預訂88折兼享500元餐飲禮券回贈 2022/01/08 【2022壬寅虎年】FEAST鮮鮑花膠豐食盆菜1,188元起 預訂88折兼享500元餐飲禮券回贈 餐廳 超市 好去處 農曆新年 商場