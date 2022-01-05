【NFT】NFT其實係龐氏騙局？　研究揭75% NFT作品平均售價僅116元

說到刪過去的2021年投資界新寵，肯定非NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）莫屬，無論是名人KOL還是國際知名品牌，人人都希望能搶先佔據這個新興市場。熱潮導致NFT作品被炒到天價，不少數碼藝術品動輒上千萬美元，根據區塊鏈分析公司Chainalysis指出，去年總共有約409億美元流入NFT市場，數字幾乎可與傳統藝術品市場相比。

正當人人都打算在這個領域上摻一腳，卻有不少人認為NFT其實是一個全球性的龐氏騙局，甚至有研究發現，原來大部分作品平均售價只有116元？

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1成NFT投資者控制85%市場交易

早前，由英國艾倫圖靈研究所（The Alan Turing Institute）資助的一組研究人員在科學期刊（Scientific Reports）上發表了首批分析NFT市場的研究論文，指NFT銷售額有大部分都是由頂級買家佔據，很少人能將個人NFT藝術品以超過15美元出售（約116港元）。此研究結果令不少藝術家及投資者感詫異，因為市場上普遍人都認為NFT作品售價高昂，轉手便能帶來極大利潤。

該團隊分析了藝術、收藏品、遊戲等NFT類別，從2017年到2021年4月共610萬筆NFT買賣和轉讓交易。結果發現，有75%的NFT平均售價為15美元（約116港元），只有1%的NFT價格高於1,500美元（約11,700港元）。而當中僅1成投資者的交易，就佔了所有交易的85%。

值得留意的是，儘管NFT藝術品得到全球關注和投資，但實際上他們只佔市場10%，收藏品和遊戲NFT才是市場的主流，兩者佔80%以上。縱使不時有新聞鼓吹又有NFT藝術品刷新銷售價格，但調查人員發現，市場上的NFT藝術品成交量增加的同時，交易宗數一直減少，這意味着NFT藝術品價格上漲，令到參與交易的人數下跌。

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負責領導研究的Andrea Baronchelli表示，大部分人認為NFT去中心化的特性為藝術家帶來革命性轉變，因為它容許藝術家直接面向市場，毋須任何中間人。然而，團隊觀察到的是NFT只是將中間人換個形式，以「市場」作替代，NFT平台先選出一系列藝術家，再以高價售出他們的作品，從而帶動市場。

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責任編輯：嚴熹曼

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