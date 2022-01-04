【舊書回收】太古坊ArtisTree 10元義賣書籍　全港41個回收點

新一年，新開始，大掃除家中時發現有太多舊書，又不想丟棄造成浪費？不妨將舊書交給慈善機構回收！由香港小童群益會、義務工作發展局及太古地產愛心大使合辦的「書出愛心 十元義賣」活動現已開始，只要將舊書回收，機構便會將書本分類整理，再以每本10元進行慈善義賣，延續書本的生命。

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由1月1日至1月31日，「書出愛心 十元義賣」活動將於全港設置41個收書地點，回收點包括太古地產旗下辦公樓及商場、香港小童群益會總會及轄下服務中心、及義務工作發展局義工服務中心和香港義工學院。

接受回收的書籍種類包括全新或二手書籍，沒有缺頁、明顯損壞或發霉、摺痕等，且書價不能低於10元。一般小說、漫畫、參考書、宗教書籍、字典等都接受回收，唯內容不能涉及色情及暴力。

另外，中小學幼稚園的教科書及練習、雜誌、期刊、列名不可轉售的書籍、及過期書籍，其中包括出版5年以上的旅遊書；出版2年以上的電腦書；出版1年以上的流年運程書，均屬不接受書籍。

活動收集到的書籍會先由義工分類整理，再以10元義賣，義賣將在4月14至17日於太古坊ArtisTree舉行。籌得善款將全數捐助予香港小童群益會及義務工作發展局作慈善用途。

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責任編輯：嚴熹曼

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