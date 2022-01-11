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【好去處】漁農美食嘉年華轉為綫上舉行　撐本地新鮮漁農產品

精明消費 13:05 2022/01/11

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早前因為疫情關係，原定於旺角花墟公園舉行的本地漁農美食嘉年華取消，但主辦單位決定綫上展覽會如期舉行。

由即日至1月26日，公眾可綫上訂購蔬菜、水產，海味及其他本地漁農產品，並以「即摘即送」為賣點，讓顧客可以吃到即日新鮮採收的蔬菜。

只要到「本地魚菜直送」網頁，揀選貨品加入購物車，再登記成為會員，並填妥送貨及付款資料，即可完成訂購。

而運送安排方面，購物滿300元可免運費，送貨地點包括港九新界（不包括離島／馬灣／愉景灣／禁區／郊野公園等特別區域）。至於截單時間為每天中午12時，訂單確認後將於2個工作天送貨（星期一至六），並會運送當天收割的蔬菜。

除了購買漁農產品，顧客也可在官方網站上以VR方式「遊覽」漁業及農業科技展覽區。另一方面，主辨單位會在1月11日起逢星期二、四、六，晚上8時30分，在官方Facebook專頁舉行直播，活動包括農友及魚友分享、烹飪示範及有獎問答遊戲。

詳情請瀏覽本地漁農美食嘉年華的Facebook專頁

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本地漁農美食網上嘉年華2022

綫上展銷日期: 1月11日至26日

官方網站
本地漁農美食嘉年華Facebook專頁

 

責任編輯：李伊洛

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欄名 : 消費錦囊

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