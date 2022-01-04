【ESG】歐盟擬將天然氣核能列「綠色」投資　成員國意見分歧

近年綠色投資愈來愈受到投資者追捧，與此同時，投資產品漂綠的情況引起關注。據路透報道，歐盟正計劃將核電和天然氣能源納入「綠色」投資，認為是邁向可持續的重要一步，但成員國之間對這兩種能源有否資格成為綠色或可持續能源存分歧。

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列綠色投資需符合特定條件

歐盟委員會正擬定綠色投資規則，提案草案擬將核能和部分天然氣工廠列為「綠色投資項目」，引起成員國之間的爭議。歐盟委員會認為，考慮到當前的技術進步，以及成員國之間不同的轉型挑戰，認為天然氣和核能可以作為能源轉型之中的過渡能源。

據路透報道，有關提案草案提及，核電廠相關投資只要具備安全處置放射性廢料的計劃、資金和地方，並在2045年前取得建造許可證，即可列為「綠色」投資。

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而針對天然氣發電廠的投資，則須符合二氧化碳當量排放量低於每瓦時（kWh）270克、取代污染更嚴重的化石燃料發電廠、於2030年12月31日前取得建造許可、計劃在2035年底轉用低碳氣體等條件，即可列為「綠色」投資。據了解，歐盟各國和專家小組將仔細審查草案，預定1月將正式發布。

近年歐盟成員國對哪些能源真正符合可持續標準存分歧，奧地利、德國、盧森堡等國已表態反對核能，而捷克、芬蘭，以及國內70%電力來自核能的法國，則主張在逐步淘汰燃煤的過程中，核能是不可或缺的替代能源。

責任編輯：李瑩



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