【消費優惠】名代宇奈惠顧正價飯類及烏冬第2份半價　百樂酒店自助午餐8折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 名代宇奈：惠顧正價飯類及烏冬第2份半價

名代宇奈推出優惠，惠顧正價飯類及烏冬，可享指定第二份丼類或烏冬半價。價格較低者可獲半價折扣，鰻魚類食品不適用。優惠只適用於堂食，不設分單，亦不適用於外賣自取及餐飲送遞服務。

而尖沙咀國際廣場、希慎廣場分店，星期一至五全日（公眾假期及公眾假期前夕除外）可享此優惠；而黃埔及東港城分店更是星期一至日全日皆可享此優惠。

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2. 百樂酒店：自助午餐8折

由即日起至1月31日，凡讚好或追蹤香港百樂酒店Facebook專頁，並出示Facebook優惠券，惠顧自助午餐（中午12時至下午2時30分）可享8折優惠。

收費（加一服務費以原價計算）：

星期一至五：成人278元、小童258元

星期六、日及公眾假期：成人308元、小童278元

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訂座或查詢：2731 2168

WhatsApp：6588 0682

電郵：parkcafe.phhk@parkhotelgroup.com

3. 渝味曉宇將軍澳店：免費任飲無酒精飲品

為慶祝渝味曉宇第8間分店正式登陸將軍澳Popcorn，由即日起至1月13日，光臨將軍澳店所有無酒精飲品全日免費任飲。

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營業時間：上午11時30分至晚上12時

地址：將軍澳唐俊街9號PopCorn2地下G49號舖

電話：28132826

撰文：hket小編

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