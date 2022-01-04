【退休移民】美網站評選50大最便宜退休地　邊幾個港人熱門移居地入選10大？

▲ 【退休理財】美網站評選50大最便宜退休地 邊幾個港人熱門移居地入選10大？

香港生活成本高，不少人計劃退休後移居海外，找一個生活成本較低、環境舒適的地方安享晚年。有美國網站就根據環球各地的生活成本、負擔能力及生活質素等指標，評選出50大最便宜退休地，首10位不乏港人熱門移居地，當中會否有你的心水？

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美國網站GOBankingRates根據Numbeo數據，選出世界上退休生活成本最低的50個國家／地區，並按4個關鍵的生活成本負擔能力指標進行排名，分別為生活成本指數、平均租金、雜貨指數，以及購買力指數。每個指標都根據對比紐約市生活的情況進行衡量。

除了考慮到生活成本外，該研究還考慮每個國家或地區的生活質素指標，分別為醫療保健、安全指數、平均氣溫，以及和平指數。根據排名，亞洲主要地區當中，中國、香港及南韓均50大不入，而日本排31位、越南排24位，而印尼、台灣及馬來西亞則入選首10位。至於港人熱門移居地，英國排49位、加拿大排42位、澳洲排38位及新西蘭排30位。首10位不乏港人熱門移居地，當中會否有你的心水？

■最便宜退休地11至50位■

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■最便宜退休地首10位■

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責任編輯：李瑩

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