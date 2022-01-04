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【2022壬寅虎年】奧海城「椒福」活動換《闔家辣》獨家禮品　新春市集＋巨型金盤＋辣椒醬樽桃花樹

精明消費 17:15 2022/01/04

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今個農曆新年，奧海城將聯同賀歲電影《闔家辣》以「辣」為主題，商場以「椒福」打造大型廚房布景與霓虹燈裝置打卡位，巨型金盤盛載熱辣辣光影裝飾，喻意來年盤滿缽滿。另外，電影一眾演員包括吳君如、鄭中基、梁詠琪及Mirror成員呂爵安Edan更會出席首映禮活動與大家親身見面！

由1月20日至2月15日期間，奧海城以「辣」為主題設計一系列的商場布置，當中包括放大版辣椒醬樽桃花樹、巨型金盤等。市民更可以參加活動，參加者需要抓取相應重量的辣椒，成功完成任務者有機會贏得豐富獎品，包括《闔家辣》電影換票證或獨家禮品。而《闔家辣》演員吳君如、鄭中基、梁詠琪及Mirror成員呂爵安Edan更會於1月19日出席商場首映禮活動。

新春市集搜羅多國醬料美食

與此同時，在1月20日至2月15日期間會舉行「新春百味市集」，搜羅來自世界各地的特製醬料及美食檔，並提供多項美食如魚蛋燒賣、四川手工薯粉、香港製造手工果酒、即食鮑魚、泰式甜品等。當中更不乏世界知名及本地品牌，如本地品牌「叄拾士多」的燒賣與醬料組合、「合泰海產」香港製造的天然無添加干貝櫻花蝦醬、「壹拾伍」純手工蝦醬魚乾仔辣椒醬；而過江龍就分別有受港人熱的「阿宗麵線」及「老天祿鴨舌」。

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消費$1000換$200現金券

在1月14日至1月31日期間，S⁺ REWARDS會員於奧海城兩間指定不同商戶以電子貨幣即日消費滿1,000元或以上，憑該兩張由不同商戶發出的機印收據（每張收據必須為100元或以上）即日於禮賓處成功登記點數，即可換領總值200元S現金券一套（包括4張指定商戶類別50元S現金券）。

由1月20日至2月28日，S⁺ REWARDS會員於奧海城指定食肆即日以電子貨幣消費滿100元，並即日於商場禮賓處成功完成點數登記後，即可獲「嚐辣‧至HOT優惠」印花一個，集齊6個指定食肆印花，即可獲50 S現金券。另外，顧客於2月1日至2月28日期間憑由奧海城 the sky發出之電影《闔家辣》票尾 ，更可享指定菜式優惠。

另外，奧海城更邀請著名毛筆書法家華戈及西洋書法家Patrick Leung設計及親筆揮毫2款虎年利市封，結合中西書法文化的特色，創作極具特色的利市封套裝。由1月14日起，S+ REWARDS或Olympian Kids會員以指定點數或積分即可免費換領「虎躍新歲」利是封乙套 （每套包括4個毛筆書法及4個西洋書法虎年利是封）。

    點擊圖片放大

奧海城「椒福」主題裝置
日期：2022年1月20日至2月15日
時間：上午11時至晚上9時
地點：奧海城2期地下主題中庭

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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