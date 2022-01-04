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【精明購物】網上購物4招傍身　荷包有保障

個人增值 18:40 2022/01/04

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有沒有發現自己近年外出購物的頻率減少了？但為何銀行的存款還是沒有增加？因為近年很多人的購物習慣已經由實體店轉為網上購物。網上購物又快捷又方便，而且不費腳骨力，已經可以在不同網店或社交媒體，輕鬆買到各樣貨品。為了各位的荷包着想，當然要提提大家數個網購小貼士，令你買得精明！

1. 停一停才結帳

在網上購物，你可以先選擇將貨物放進購物車上，但不要立即結帳，可以等一、兩天，再看看個人是否真的仍想購買。在網上購物很容易有衝動式消費，因為結帳的過程快捷，所以容易造成過度購物，然而只要每次結帳前再等一天，你會發現購物車上或許可以再減少一點東西。因為冷靜過後，你會發現有些東西沒有選購的需要。

2. 等大優惠

大部分網購的物品，都可說沒有即時需要，所以你可以等大時大節或是該網站有大折扣的時間才入手心頭好。由於網上市場競爭太大，不少網店會有減價優惠或購買指定商品送贈品或免運費等活動。這種購物形式，相信你又可以滿足個人購物慾又可以為你的銀包省下不少。

3. 慎重選擇好賣家

網上購物最苦惱的地方在於不能看到實物，有時候在網上看相片與實物有所差距。所以建議每次在網上購物，可以先看評價，如果有亦可以看看其他買家購物後的實物圖，因為買家的相大部分沒有修飾過，會較為真實。另外，亦應盡量選擇評價或商譽較好的網店，這樣可以避免購物後不滿意貨品引致浪費金錢。

4. 先搜尋優惠碼

網上購物的其中一個好處，是只要搜一搜便可以找到優惠碼。不少網站定時提供優惠碼，只要在結帳時輸入，便可得到優惠。每次結帳前可以先在網上搜尋其優惠碼，這樣有可能為你省下一筆運費或額外禮品。

 

責任編輯：陳玉蓮

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