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【消費優惠】GODIVA黑巧克力軟雪糕買一送一　東海飲食鮑魚皇者燒鵝盆菜早鳥減$200

精明消費 07:00 2022/01/06

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. GODIVA：黑巧克力軟雪糕買一送一

由即日起至1月9日，GODIVA香港專門店（機場、免稅店、期間限定店及新都會廣場除外）推出一連4天黑巧克力軟雪糕買一送一優惠。下午1時至6時每日每店300套，售完即止。

    點擊圖片放大

凡於優惠期間購買黑巧克力軟雪糕乙支，可立即享用買一送一或選擇換取黑巧克力軟雪糕換領券乙張。而兌換日期視乎購買日期，並需在7天內兌換；如在6號購買，需在13號或之前換取；7號購買，需在14號或之前換取，如此類推。

專門店資料

2. 東海飲食：鮑魚皇者燒鵝盆菜早鳥減$200

東海飲食集團虎年盆菜現正接受預訂，由即日起至1月25日，預訂更可享早鳥優惠即減200元，盆菜暫時只提供外賣自取。而盆菜供應期為1月29日至2月2日。

鮑魚皇者燒鵝盆菜（6位用）

  • 送皇者脆皮燒鵝（半隻）、香芋臘味糯米飯1客及自家製XO醬1樽
     
    • 點擊圖片放大

適用分店：太古坊、青衣城、The ONE、北京道 、皇室堡、東匯坊、沙田 

3. 帝景酒店：麗都軒午市點心放題7折

由即日起至1月31日，帝景酒店的中菜廳麗都軒推出「任點‧任食90分鐘午市點心放題」，於3天前訂座及全數繳付更可享7折優惠。凡於星期六、日及公眾假期惠顧，每位客人可額外獲贈「女兒紅酒香鮮鮑魚」及「花膠灌湯餃」乙客。

    點擊圖片放大

任點‧任食 90分鐘午市點心放題

折後全包價（已包括茶芥及原價加一服務費）

星期一至五：

  • 成人235元
  • 長者（65歲或以上）203元
  • 小童（5–11歲）187元

星期六、日及公眾假期：

  • 成人299元
  • 長者（65歲或以上）267元
  • 小童（5–11歲）251元

如有興趣，可致電3716 2898或電郵至fb@royalview.com.hk訂座及查詢。

 

撰文：hket小編

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