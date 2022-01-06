【消費優惠】帝景酒店麗都軒午市點心放題7折　東海飲食鮑魚皇者燒鵝盆菜早鳥減$200

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【消費優惠】美心賀年糕點禮盒優惠：買2件享額外9折 滙豐信用卡享7折
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 東海飲食：鮑魚皇者燒鵝盆菜早鳥減$200
東海飲食集團虎年盆菜現正接受預訂，由即日起至1月25日，預訂更可享早鳥優惠即減200元，盆菜暫時只提供外賣自取。而盆菜供應期為1月29日至2月2日。
鮑魚皇者燒鵝盆菜（6位用）
適用分店：太古坊、青衣城、The ONE、北京道 、皇室堡、東匯坊、沙田
2. 帝景酒店：麗都軒午市點心放題7折
由即日起至1月31日，帝景酒店的中菜廳麗都軒推出「任點‧任食90分鐘午市點心放題」，於3天前訂座及全數繳付更可享7折優惠。凡於星期六、日及公眾假期惠顧，每位客人可額外獲贈「女兒紅酒香鮮鮑魚」及「花膠灌湯餃」乙客。
任點‧任食 90分鐘午市點心放題
折後全包價（已包括茶芥及原價加一服務費）
星期一至五：
- 成人235元
- 長者（65歲或以上）203元
- 小童（5–11歲）187元
星期六、日及公眾假期：
- 成人299元
- 長者（65歲或以上）267元
- 小童（5–11歲）251元
如有興趣，可致電3716 2898或電郵至fb@royalview.com.hk訂座及查詢。
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選