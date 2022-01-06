【消費優惠】帝景酒店麗都軒午市點心放題7折　東海飲食鮑魚皇者燒鵝盆菜早鳥減$200

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 東海飲食：鮑魚皇者燒鵝盆菜早鳥減$200

東海飲食集團虎年盆菜現正接受預訂，由即日起至1月25日，預訂更可享早鳥優惠即減200元，盆菜暫時只提供外賣自取。而盆菜供應期為1月29日至2月2日。

鮑魚皇者燒鵝盆菜（6位用）

送皇者脆皮燒鵝（半隻）、香芋臘味糯米飯1客及自家製XO醬1樽

▼ 點擊圖片放大

適用分店：太古坊、青衣城、The ONE、北京道 、皇室堡、東匯坊、沙田

2. 帝景酒店：麗都軒午市點心放題7折

由即日起至1月31日，帝景酒店的中菜廳麗都軒推出「任點‧任食90分鐘午市點心放題」，於3天前訂座及全數繳付更可享7折優惠。凡於星期六、日及公眾假期惠顧，每位客人可額外獲贈「女兒紅酒香鮮鮑魚」及「花膠灌湯餃」乙客。

▼ 點擊圖片放大

任點‧任食 90分鐘午市點心放題

折後全包價（已包括茶芥及原價加一服務費） 星期一至五： 成人235元

長者（65歲或以上）203元

小童（5–11歲）187元 星期六、日及公眾假期： 成人299元

長者（65歲或以上）267元

小童（5–11歲）251元

如有興趣，可致電3716 2898或電郵至fb@royalview.com.hk訂座及查詢。

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經